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В Приморье прибыли первый вице-премьер Шувалов и министр МЧС Шойгу
Игорь ШУВАЛОВ, возглавляющий региональный список «Единой России на выборах в Госдуму, вновь прибыл во Владивосток с рабочим визитом. А Сергей ШОЙГУ открыл 24 октября новый центр инспекции маломерных судов.
Первый вице-премьер провел совещание по поводу дальнейшего развития ДВФУ и обсудил с медиками вопрос модернизации системы здравоохранения. Тем самым он выполняет поручение президента «развивать здравоохранение и образование Приморья в первую очередь, чтобы повысить качество жизни жителей края».
В прошлый свой визит в край Игорь Шувалов побывал в северных территориях, в этот раз он поедет в Пограничный, Октябрьский и Хорольский районы. По поручению президента первый вице-премьер изучит общественное мнение для последующей разработки программы развития края после 2012 года.
Сегодня во Владивостоке при участии Сергея Шойгу состоится передача шести пожарных автомобилей сотрудникам ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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