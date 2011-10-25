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МИД России не рекомендовал паруснику «Надежда» заходить в американские порты
Сорокадневный переход «Надежды» через Тихий океан обернулся крушением надежд для курсантов МГУ имени Невельского. Тихоокеанский поход парусника, благословение на который подписал президент РФ МЕДВЕДЕВ, чтобы курсанты Морского университета от имени России пригласили государства–члены АТЭС на саммит во Владивосток, начался с большого недоразумения.
Руководство МГУ получило рекомендацию МИДа не заходить в Сан-Франциско и порты США из-за решения американского суда по иску еврейской организации «Хабад Любавич» к РФ о выдаче еврейских книг. И хотя решение американского суда было вынесено в прошлом году, и летом без проблем состоялся визит другого российского парусника «Паллада», МИД все же опасался ареста «Надежды» как собственности России.
Речь идет о так называемой библиотеке Шнеерсона - коллекции религиозных книг и документов, состоящей из 62 тыс. экземпляров. Библиотека собиралась в течение 200 лет евреями-хасидами. Часть материалов была экспроприирована советским правительством еще в 1917 году, другая экспроприирована в Германии после Второй мировой войны.
Как написала газета San Francisco Chronicle в минувшую субботу, даже для Генконсула РФ в этом городе Владимира ВИНОКУРОВА решение об отмене визита «Надежды» за час до предполагаемого прохода барка через Золотые ворота Сан-Франциско стала большой неожиданностью. Он был в курсе этой дипломатической проблемы, но полагал, что она решена. Как пишет издание со ссылкой на адвокатов организации «Хабад Любавич», «в 1991 году суд Москвы признал право еврейской организации на владение библиотекой, однако развал Союза не позволил выполнить это решение. Сейчас правительство РФ утверждает, что хотело бы сохранить библиотеку для изучения российскими учеными».
Теперь «Надежда» держит курс на Мексику, все-таки курсантам нужна психологическая разрядка после столь длительного перехода. Однако из-за захода в эту страну парусник никак не успевает с визитом в Гонолулу к началу ноября на саммит АТЭС. Да и стоит ли теперь торопиться… Хотя было бы забавно посмотреть, как американские власти арестовывали бы парусник, приглашенный ими на международную встречу…
В Морском университете пока официально комментариев не дают и готовят пресс-конференцию в среду с видеосвязью с экипажем парусника.
Что изменилось с лета, когда в американском порту Сан-Франциско была с визитом «Паллада», до октября этого года, когда заход «Надежды» стал чреват арестом? Состоялся съезд «Единой России», обозначивший рокировку российского тандема.
Мы вновь на краю новой холодной войны?
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