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Районы пошли вразнос вслед за краем

25 Сентября 2018, 10:20 | Приморье

«В тени» губернаторской кампании, которая из референдумной внезапно превратилась в высоко конкурентную, остались выборы муниципального уровня, которые состоялись 9 сентября. Некоторые муниципалитеты выбрали представительные органы без явного преимущества какой-либо партии. И к такому плюрализму оказались готовы не везде – например, первое заседание новой думы Партизанска завершилось дракой.

Наиболее разнообразный партийный состав будет иметь дума Лесозаводского городского округа, где в восьми из 21 округа победили самовыдвиженцы. Вероятнее всего, многие из них примкнут к пяти депутатам «Единой России», составив относительное большинство.  В представительный орган ЛГО прошли также ЛДПР (три депутата), «Справедливая Россия» (два депутата), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (два депутата) и КПРФ (один депутат).

Самая неоднозначная ситуация – в Надеждинском районе, где вскоре истекут полномочия главы муниципалитета Алексея ГУБАРЕВА. В думу, которая должна будет провести конкурс на замещение должности главы, прорвались три представителя «Единой России», шестеро справедливороссов (позиции «СР» в районе традиционно сильны), четверо представителей КПРФ, а также два самовыдвиженца. Отметим, что кампания в Надеждинском районе стала самой скандальной на муниципальном уровне – дело дошло до судебных разбирательств по обвинениям в клевете. 

В другом проблемном районе с рекордным количеством кандидатов –  Хасанском – сложилась картина, похожая на большекаменскую образца 2017 года. Почти две трети избранных депутатов баллотировались в порядке самовыдвижения, в то время как партийные бренды оказались невостребованными населением. Мандаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» можно пересчитать по пальцам. Очевидно, что для формирования работоспособной думы потребуется консенсус как между местными политическими группировками, так и политиками краевого уровня, пытавшимся сформировать собственный «пул» кандидатов в представительном органе.

Сложной для «Единой России» получилась кампания и в Пограничном районе, где партия сумела провести в думу только шестерых своих представителей. Четыре мандата достались коммунистам. При этом многие депутаты созыва 2013-2018 годов предпочли идти на выборы как самовыдвиженцы и успешно преодолели все избирательные процедуры. А в общей сложности «привязывать» себя какой-либо партии  не рискнули девять из 19 новых депутатов Пограничного района.   

Кавалеровский район выбрал по четыре кандидата от «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Итоговый расклад сил в местной думе будет зависеть от позиции пяти депутатов-самовыдвиженцев, как минимум одного из которых, бывшего главу района Сергея ПЛЕВАКО, лояльным к партии власти не назовешь.

Жители Партизанского городского округа, как и пять лет назад, избрали думу, в которой полного контроля нет ни у одной из партий. Относительное большинство мандатов, девять из 21, взяли представители КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» получили четыре и пять мандатов соответственно. Работа нового созыва гордумы Партизанска началась 19 сентября с драки из-за распределения руководящих постов. После конфликта представители «Справедливой России», недовольные тем, что все портфели достались единороссам и коммунистам, покинули зал заседаний. 

Впрочем, в половине территорий, 9 сентября выбиравших местные думы, «Единой России» все же удалось сформировать уверенное большинство. Соседний с «красным» Партизанском Партизанский район получил представительный орган в составе 10 единороссов, двух коммунистов, единичных представителей ЛДПР и «Справедливой России», а также одного самовыдвиженца. В думе Хорольского района фракцию «Единая Россия» сформируют 12 человек из 15 – именно столько кандидатов от партии победили в одномандатных округах. К ним присоединятся один коммунист и два депутата от ЛДПР. В думу Тернейского района прошли 13 человек при поддержке «ЕР», а еще двое депутатов прошлого созыва переизбрались как самовыдвиженцы. В Красноармейском районе в местную думу прошли восемь представителей «Единой России», два коммуниста и пять самовыдвиженцев.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: муниципалитеты  выборы 



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