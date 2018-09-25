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"Я жду звонка от президента"

25 Сентября 2018, 09:38 | Приморье

О чем мечтал потенциальный «красный губернатор» в ночь выборов?

 

Ночь с 16 на 17 сентября в будущем наверняка опишут как один из самых драматических моментов в новейшей истории Приморья. В течение нескольких часов все неравнодушные к политике приморцы привыкали к тому, что ближайшие пять лет регионом будет руководить «красный губернатор» Андрей ИЩЕНКО. Привыкал к этой мысли – и достаточно быстро – сам кандидат от КПРФ на пост главы региона…

В течение нескольких часов несостоявшийся «красный губернатор» охотно общался с представителями СМИ в пресс-центре администрации Приморья, раскрыв детали своих планов по преобразованию региона. Кроме того, некоторые программные вещи Ищенко обозначил 14 сентября на совместной пресс-конференции с экс-кандидатом в президенты Павлом ГРУДИНИНЫМ. «Золотой Рог» решил рассказать о том, какого губернатора могли получить приморцы по итогам выборов, составив summary из наиболее громких заявлений политика. 

- Думаю, уже на следующей неделе мы проведем встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ. Будут обозначены ключевые моменты, направленные на развитие территории и стабилизацию ситуации. И у нас «горячая пора» - только сошло наводнение, будем решать проблему с этой чрезвычайной ситуацией. И надо готовиться к зиме, - отметил Ищенко, комментируя предварительные итоги подсчета голосов во втором туре телеканалу «Россия-24».

Главу государства, который несколькими днями раньше публично поддержал на выборах врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, его соперник по второму туру назвал «очень грамотным и опытным человеком».

- Мы, Приморский край, стоим на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм – это Китай и КНДР. Но это не значит, что в Приморском крае завтра будет поднят красный флаг, и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику нашего президента, - добавил представитель Компартии.

Помимо встречи с президентом, в планы «красного губернатора» на неделю с 17 по 23 сентября входило формирование собственной команды. В сенаторы он пообещал направить человека, которого ему рекомендует ЦК КПРФ и лично Геннадий ЗЮГАНОВ.

- Команда Ищенко – это молодые, толковые специалисты Приморского края. Я преднамеренно их не показывал, не акцентировал внимание, кто эти люди, потому что до конца не был уверен, что у нас все получится, - как в воду глядел Андрей Ищенко. – Думаю, следующая неделя будет посвящена тому, что мы будем проводить большое количество встреч, договариваться, расставлять людей. И начнем планомерно работать.

Говоря о стратегических приоритетах своего губернаторства, Ищенко пообещал в первую очередь развивать близкую ему сферу – строительство. При этом контролируя финансовые потоки. 

- В целом задача – осуществить, наверное, мою мечту – это запуск краевой организации, строительного предприятия, которое будет вести строительство жилья, достройку проблемных объектов, строительство жилья для детей-сирот, строительство инфраструктуры, сетей, реконструкцию сетей. Строительство дорог, что немаловажно. Все это будет делать краевое предприятие, и расходование бюджета будет контролировать лично губернатор, - пообещал Андрей Ищенко. 

В главном строительном вопросе последних лет, связанным с отелями класса «Пять звезд», Андрей Ищенко оказался ближе к экс-главе региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, а не к его сменщику Андрею Тарасенко. Ищенко реанимировал идею продать отели, но не конкретизировал, куда пойдут вырученные деньги.   

- «Хаятт» на мысе Бурном – нужно по возможности сделать его инвентаризацию. Возможно, посчитать там износ фонда, уменьшить его по стоимости, если это возможно, и все-таки продать. А на высвободившиеся средства, поступившие в бюджет – я думаю, инвесторы найдутся, готовность там очень большая – мы достроим «Хаятт» на Корабельной набережной. И тоже его выставим на продажу. Я считаю, что держать на бюджете края гостиницу стоимостью порядка 15 млрд рублей – это просто кощунственно. У нас в Приморском крае есть куда потратить эти деньги, - сказал Ищенко.   

Но, пожалуй, ключевым моментом утра 17 сентября стало телефонное поздравление Ищенко от экс-губернатора Приморья Евгения НАЗДРАТЕНКО, который, как все помнят, немало времени уделял разборкам с федеральной властью и мэром Владивостока. Чиновник, покинувший пост зимой 2001 года на фоне коллапса отопительного сезона в крае, подчеркнул, что Ищенко добился успеха, несмотря на большое количество негатива о себе. 

- Вы вызываете уважение, как человек. С победой вас! – сказал Евгений Наздратенко. 

Воодушевленный разговором Ищенко сообщил, что ждет звонка «от Владимира Владимировича». Но вскоре ситуация начала кардинально меняться…

На фото: Андрей Ищенко в разгар второго тура выборов: «Думаю, уже на следующей неделе мы проведем встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным…».
 
Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: выборы  ищенко  приморье  Путин 



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