ЦИК на конной таге

«Перезагрузку» приморской власти продлили еще на три месяца. Пока…

20 сентября Избирательная комиссия Приморского края приняла решение об отмене итогов досрочных выборов губернатора Приморья. Вопрос о том, кто возглавит регион, отложен (пока?) до конца года – дату нового голосования определят завтра краевые депутаты. Но уже сейчас можно сказать, что приморцы дали старт новой электоральной эпохе, в которой поддержка президентом одного из кандидатов уже не является решающим фактором для победы на выборах.

Напомним, что официальные результаты голосования после обработки 100% протоколов участковых комиссий (Андрей ТАРАСЕНКО – 49,55%, Андрей ИЩЕНКО – 48,06%) утром 17 сентября вызвали негодование сторонников «красного губернатора». Эхо приморских выборов прокатилось по всей стране, а вопрос об адекватности их итогов был поднят на уровне председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА. Особого внимания федеральных политиков и СМИ удостоился Уссурийск, где распределение голосов серьезно отличалось от среднего по краю и позволило склонить чашу весов в пользу Андрея Тарасенко.

Но основной причиной аннулирования результатов второго тура стал вовсе не Уссурийск, а состоявшаяся утром 17 сентября эвакуация из здания, где располагается территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока. Итоги голосования по 13 участкам, данные с которых ТИК обрабатывал в момент эвакуации, были отменены, поскольку комиссия сочла, что избирательная документация «оказалась свободной для доступа посторонних лиц». Решение ТИК Советского района не повлияло на общую картину – отрыв Андрея Тарасенко от Андрея Ищенко сократился примерно на 500 голосов. Однако именно этот инцидент в постановлении Центризбиркома РФ от 19 сентября назван главной причиной аннулирования итогов выборов как таковых.

Дело в том, что в списки избирателей по данным 13 участкам были включены более 24 тысяч человек, в том время как разрыв между Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко на утро 17 сентября составлял 7,6 тысяч голосов. «Отсутствие возможности достоверного определения волеизъявления 24246 избирателей с учетом минимальной разницы в количестве голосов избирателей, отданных за каждого кандидата, само по себе исключает определение результатов выборов, которые отражали бы реальное волеизъявление избирателей всего Приморского края», - отмечено в решении ЦИК РФ. Центризбирком рекомендовал Избирательной комиссии Приморского края отменить итоги досрочных выборов губернатора.

- Огромное число членов участковых избирательных комиссий честно и добросовестно выполняли свои обязанности. Они профессионально, не поддавшись никакому давлению, честно исполнили свой долг. Но кто-то перечеркивает два с половиной года наших совместных усилий, направленных на то, чтобы очистить систему от фальсификаций, - прокомментировала глава ЦИКа Элла ПАМФИЛОВА.

20 сентября большинством голосов крайизбирком Приморья согласился с рекомендацией ЦИК РФ и постановил отменить итоги второго тура голосования, и как следствие – выборы губернатора в целом. В соответствии с законодательством, повторные выборы главы Приморья необходимо провести не позднее 16 декабря. Дата нового голосования должна быть назначена краевым парламентом 26 сентября – юридически это будет новая избирательная кампания.

Коммунист Андрей Ищенко уже пообещал обжаловать решение ИК ПК в судебном порядке. Однако митинговать со своими сторонниками у «белого дома» прекратил - очередная акция, приуроченная ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, прошла 22 сентября уже на Привокзальной площади, а сам Ищенко поехал в Хакассию, чтобы поддержать тамошнего кандидата от КПРФ Валентина КОНОВАЛОВА.

По информации «Золотого Рога», ЛДПР на декабрьских выборах вновь намерена выдвинуть депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» может опять представить депутат ЗС ПК Юлия ТОЛМАЧЕВА. В «Справедливой России» прорабатывается вариант выдвижения в губернаторы сенатора от Приморья Светланы ГОРЯЧЕВОЙ. Но, конечно, главная интрига заключается в том, кого выдвинут «финалисты» отмененных выборов губернатора – «Единая Россия» и КПРФ. Несостоявшийся «красный губернатор» Андрей Ищенко уже высказал готовность участвовать в новой избирательной гонке; ранее свое участие в новых выборах не исключил Андрей Тарасенко. Но думается, что решение об участии обоих «финалистов» прошедших выборов в повторной избирательной кампании будет приниматься не в Приморье.

Тем временем, из самых разных источников просачивается информация и о других предполагаемых кандидатах на пост губернатора Приморья. После очередного провала очередного же московского ставленника не удивительно, что все новые возможные кандидаты - приморцы. Так, в качестве нового врио региона может быть назначен депутат Госдумы от ЕР Сергей СОПЧУК. Называлась также фамилия другого приморца-единоросса в Госдуме Виктора ПИНСКОГО, который, как известно, давно вынашивал планы занять пост главы региона. Еще одно озвученное предложение из стана единоросов - сенатор от Приморья Людмила ТАЛАБАЕВА. Кстати, эта устраивающая многих кандидатура звучала и ранее, когда свой пост покидал Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. В СМИ также обсуждалась кандидатура… экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА, который уже третий год томится в застенках московского сизо. Напомним, что главной реальной причиной его ареста по сомнительному уголовному делу называется желание тогдашнего главы края избавиться от, откровенно скажем, более подходящего претендента на высокий пост. Была также озвучена версия, что в Приморье вернется, но уже в ранге врио главы региона, Олег КОЖЕМЯКО, нынешний глава Сахалина. Это очень сильная фигура, которая несомненно найдет поддержку в регионе.

Еще одной своеобразной информационной сенсацией прошедшей недели стало заявление депутата Думы Михайловского муниципального района Александра КОВАЛЕНКО. В нем он сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Приморского края. Александр Коваленко представляет в районной думе «Единую Россию», поэтому для официального выдвижения ему будет необходимо прежде всего заручится поддержкой партии. О кандидате известно, что он родом из Уссурийска, бывший военный. Женат. Многодетный отец - у него пятеро детей.

Добавим, что согласно указу президента России от 6 октября 2017 года, Андрей Тарасенко является врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края на выборах. То есть де-юре ничто не мешает ему сохранять пост до декабря. В то же время, не исключено, что на декабрьские выборы от «Единой России» пойдет другой человек. Андрей Тарасенко пока остается врио главы Приморья, несмотря на активное кулуарное обсуждение возможных сменщиков. Уже после вердикта крайизбиркома он провел ряд совещаний.

Между тем, «Единая Россия» продолжает сдавать позиции практически во всех регионах, где проходят выборы глав регионов. Пока победу от партии власти одержал только мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. Это и понятно, учитывая, что столица сегодня практически единственный город в стране, развитием которого озабочена федеральная власть. Проиграла выборы глава Владимирской области, наша землячка Светлана ОРЛОВА, фактически провалил выборы глава Хакассии Виктор ЗИМИН, который вынужден был в последний момент снять свою кандидатуру. И что более важно для приморцев, вдрызг проиграл глава Хабаровского края. Победившему кандидату от ЛДПР Сергею ФУРГАЛУ, прежде чем вступить в новую должность, теперь необходимо снять с себя полномочия депутата Госдумы РФ. После обработки 100% голосов Сергей Фургал набрал 69,57%, Вячеслав ШПОРТ - 27,97%. Комментарии, как говорится, излишни.