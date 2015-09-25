Якутия и Камчатка обошли Приморье

Региональные власти думают, как улучшить место края в национальном рейтинге

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ провел заседание комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности региона. Темой обсуждения ее участников стало достижение показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Василий Усольцев подчеркнул, что по результатам 2014 года Приморский край занял 48-е место среди 76 субъектов Российской Федерации и третье - в ДФО, уступив только Камчатскому краю и Республике Саха (Якутия).

«Пока у нас большой разрыв с некоторыми дальневосточными регионами, поэтому есть куда стремиться», - отметил заместитель главы края.

Важным фактором улучшения инвестиционного климата в крае названа эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство.

«Так, с 2014 года среднее время получения разрешения на строительство сократилось с 300 до 156 дней, среднее количество процедур - с 13,9 до 12,75. А оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство увеличилась с 3,1 балла в 2014 году до 4,05 в 2015 году», - озвучил Василий Усольцев.

По словам директора департамента градостроительства Приморского края Евгения ДОБРЫНИНА, работа по достижению показателей Нацрейтинга ведется уже более полутора лет.

«По результатам последнего года видим, что по показателю получения разрешения на строительство и по количеству процедур мы в рекомендуемое количество вошли. По количеству дней прохождения всех процедур с последнего места перешли на золотую середину. Тем не менее, работу в этом направлении не останавливаем», - обозначил он.

Специалисты департамента не только изучают и перенимают опыт других регионов, но и разрабатывают собственные методики.

«Один из механизмов, который мы внедрили, касается государственной экспертизы. Муниципальным образованиям было рекомендовано по возможности максимально сокращать сроки проверок анкет жилищного строительства. Для этого мы организовали электронный банк экспертиз повторного применения, то есть мы переводим процесс экспертизы в электронный вид. В результате каждое заинтересованное лицо может отслеживать, когда была подана заявка, какому специалисту она отправлена, в какие сроки рассматривается, какие по ней сделаны замечания», - обозначил он.

Кроме того, с одним из муниципальных образований - Владивостоком уже заключено соглашение о том, чтобы в момент проверки проектной документации по объектам капитального строительства те позиции, которые дублируют позиции муниципалитетов, отрабатывались совместно. Ряд муниципалитетов уже выразили желание тоже поучаствовать в этом процессе.

«Выдавая разрешение на строительство вместе с экспертизой, мы сокращаем количество процедур и уходим от лишней бюрократизации процесса», - отметил Евгений Добрынин.

Более того, в прошлом году департаментом градостроительства края было принято решение создать «Строительную академию». Суть данной некоммерческой структуры заключается в том, чтобы каждый желающий мог в электронной форме оставить свои вопросы, пожелания компаниям-участникам строительного процесса. Далее на совместное совещание приглашаются представители муниципальных образований, надзорных органов, проектных организаций, энергетиков, сетедержателей, и в процессе диалога данные вопросы решаются.

«Мы первый субъект в России, который создал такую академию. Сейчас уже составлен официальный график ее работы. Мы получаем огромное количество информации от представителей строительного бизнеса, она вся обрабатывается, принимается во внимание, поэтому на многие вопросы мы реагируем очень оперативно», - отметил руководитель профильного департамента.

Отметим, по результатам 2014 года Приморье отмечено, как регион с высокой динамикой улучшения инвестклимата.

«Мы продемонстрировали одну из лучших динамик в стране, но нам есть куда стремиться. Пока мы занимаем 48-ю позицию, но надо входить в десятку лучших регионов. Все шансы для этого есть, и нужно упорно работать всей командой», - заявил губернатор края Владимир Миклушевский.