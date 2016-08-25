В Приморье сельский глава уступил дорогу заму Владимира Николаева

У экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА по-прежнему будет «свой человек» в приморском парламенте, даже если его сестру изберут в Госдуму РФ, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сменить Викторию НИКОЛАЕВУ в качестве проводника интересов бывшего владивостокского градоначальника может Владимир ЛЕОНОВ, в администрации Николаева курировавший вопросы мунсобственности.

На минувшей неделе самоотвод взял лидер территориальной группы №20 списка «Единой России» на выборах в ЗСПК, глава села Екатериновка Партизанского района Лев ХАМХОЕВ. На проведенных «ЕР» в мае праймериз Хамхоев занял первое место, набрав 52% голосов, и согласно установленному порядку должен был баллотироваться в ЗС по одномандатному округу. Однако кандидатом по округу №20 в итоге стал вице-губернатор Александр ЛОСЬ (30,5% поддержки), а Хамхоев возглавил соответствующую группу партсписка, куда помимо него вошли еще два человека. Однако в августе победитель праймериз оказался востребован на новом участке работы, став первым замом главы Партизанского района.

Нужно сказать, что 20-й округ на выборах в ЗС ПК и соответствующая ему региональная группа объединяет Партизанск и Партизанский район, а также часть Находки. Теперь, после снятия кандидатуры Льва Хамхоева, группу кандидатов здесь возглавляет исполнительный директор строительной компании Владимир ЛЕОНОВ.

Владимир Леонов занимал должность заместителя главы Владивостока в бытность мэром Владимира НИКОЛАЕВА. Курировал деятельность управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры. В 2007 году, после ареста Николаева, подозревался в причастности к сделкам купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, в результате которых муниципалитет понес ущерб. В мае 2008-го уголовное дело в отношении Леонова было передано в суд. Действия Леонова были квалифицированы по ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность, или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба). Однако суд выяснил, что расчеты стоимости земли выполнялись в мэрии правильно, никакого ущерба городской казне не наносилось. Осенью 2010 года прокуратура Владивостока направила Владимиру Леонову официальные извинения. Сегодня Леонов известен как куратор социальных программ Владимира Николаева.

Напомним, что сестра бывшего мэра Владивостока, Виктория Николаева, выдвинута «ЕР» в Госдуму по одномандатному округу №64, причем эксперты склонны оценивать ее шансы на получение депутатского мандата как весьма высокие. Поэтому не исключено, что нынешний расклад сил на выборах в ГД и краевой парламент стал результатом сложных договоренностей между различными группами интересов. Для вице-губернатора Александра Лося выдвижение в ЗС ПК по одномандатному округу позволяет не зависеть от «общего» результата «ЕР», к тому же в случае его выдвижения по списку идущий вторым Леонов вряд ли мог рассчитывать на мандат.

Теперь же после рокировки кандидатов «клан Николаевых» сохранит «своего» депутата в ЗС, несмотря на вероятный переход Виктории Николаевой в Госдуму и не вполне убедительный результат Владимира Леонова на праймериз.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.