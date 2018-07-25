Депутаты Владивостока решили ускорить газификацию города

Строительство во Владивостоке газораспределительных станций, отводов к котельным и перевод последних на газ необходимо синхронизировать. В этом убеждены депутаты Думы Владивостока, 17 июля на заседании комитета по городскому хозяйству изучившие ход газификации муниципалитета. Народные избранники не только заслушали все заинтересованные стороны, от которых зависит перевод объектов энергетики на газ, но и выразили намерение держать этот вопрос на контроле.

Заместитель начальника управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Эдуард ЗЯМАЛОВ рассказал о планах по переводу муниципальных котельных, работающих на жидком топливе, на использование газа. Большинство из них находится в районе поселка Трудовое и Садгорода, что потребует строительства межпоселкового газопровода. Проект готов, объем необходимого финансирования просчитан, однако сложность заключается в получении разрешения на прокладку газопровода по земельным участкам, не находящимся в муниципальной собственности. Тем не менее, газопровод к котельной №61 – наиболее крупному объекту, работающему на мазуте, - планируется построить в 2019-2020 годах за счет средств городского бюджета при софинансировании из краевой казны.

Председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья ВОЙНОВСКАЯ обратила внимание всех участников обсуждения на то, что строительство газопровода – это лишь часть работы по переводу объектов энергетики на газ. Значительных финансовых затрат требует и реконструкция котельных для работы на газе.

- Хотелось бы понимать стратегию города в этом направлении, - отметила Наталья Войновская. - Целесообразно было бы строить газопровод и параллельно реконструировать котельные. Иначе, построив газопровод, придется его консервировать.

Как стало известно в ходе обсуждения, к новой газораспределительной станции, которую «Газпром» построит к 2020 году, во Владивостоке необходимо подключить не менее семи объектов – таковы условия соглашения, заключенного несколько лет назад между газовой компанией и администрацией Приморья. Но только за счет муниципальных котельных решить эту задачу будет сложно. Представители городской и краевой администраций не исключили, что достичь целевого показателя можно, в том числе, за счет перевода на газ крупных коммерческих предприятий Владивостока.

- Краевой бюджет готов субсидировать строительство необходимой инфраструктуры по газоснабжению – соответствующая госпрограмма продлена до 2021 года. Но так как субсидия носит заявительный характер, необходима заявка от муниципалитета. Пока ни одной заявки на реконструкцию котельных не подано, - уточнила директор департамента энергетики Приморского края Алла ФОРТУН.

- Скоро начнется формирование бюджета. Мы должны понимать, что и в какие сроки планирует делать город в плане реконструкции котельных для перевода их на газ. Сегодня необходимо реализовать все запланированные мероприятия в установленные сроки, - подчеркнул председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, принявший участие в обсуждении.

По итогам обсуждения комитет принял информацию к сведению. Депутаты решили вновь вернуться к вопросу газификации в будущем. Кроме того, парламентарии попросили включить депутата Думы Владивостока в рабочую группу при департаменте энергетики, которая занимается практическими вопросами газификации муниципалитетов Приморья.

- Сегодня состоялся разговор, в ходе которого каждая из сторон услышала для себя что-то новое. Хочется пожелать, чтобы работа по газификации была более консолидированной, - подвела итог председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья Войновская. – Со своей стороны, комитет продолжит рассматривать этот вопрос, ведь газификация – часть стратегии развития Владивостока и Приморского края. Если будет необходимо, депутаты поддержат выделение бюджетных средств на мероприятия в этом направлении: деньги, которые сегодня тратятся на дорогое топливо для котельных, лучше потратить на газификацию.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.