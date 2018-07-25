Решения для инвестиций

Владивосток остается примером для муниципалитетов Приморья в плане поддержки деловой активности

За последние годы была сформирована новая законодательная база для развития экономики Приморья и Владивостока. Речь, прежде всего, о законах «О свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития». Однако на практике успех инвестпроектов зависит не только от понятных законов, но и от желания местных властей помогать инвесторам в реализации их планов. Вопросам улучшения делового климата было посвящено заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, которое состоялось в стенах Думы Владивостока 19 июля.

О мерах, принимаемых органами местного самоуправления для повышения инвестиционной привлекательности территории, рассказал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

- Законы о Свободном порте и территориях опережающего развития направлены на улучшение инвестклимата. Для их реализации Дума Владивостока одобрила решения, направленные на снижение налоговой нагрузки на резидентов Свободного порта – в части освобождения от уплаты земельного налога. Во Владивостоке резиденты СПВ в течение пяти лет освобождены от уплаты данного налога в отношении участков, используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности, а в следующие пять лет ставка налога составляет 50% от стандартной. Аналогичная льгота действует для резидентов ТОР – они освобождаются от уплаты земельного налога в первые три года реализации проекта, - отметил председатель Думы Владивостока.

По словам Андрея Брика, важной для муниципалитетов является работа по включению инвестпроектов в сфере жизнеобеспечения в федеральные и краевые программы. Эта работа особенно актуальна для таких отраслей, как, например, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Мероприятия, включенные в федеральные и краевые программы, позволяют привлекать софинансирование. Поэтому важно, чтобы депутаты на местном уровне вовремя корректировали бюджеты своих территорий.

- В этом году Дума Владивостока своевременно утвердила корректировку городского бюджета, предусматривающую значительное увеличение средств на дорожные работы, - привел пример Андрей Брик. – Дополнительные средства, выделенные из Дорожного фонда Приморского края в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», пошли на текущий и капитальный ремонт городских дорог, придомовых территорий, дорог к участкам для многодетных граждан.

На повышение деловой активности направлена и приватизация муниципального имущества, которое не используется для решения вопросов местного значения. Решением Думы Владивостока утверждена программа приватизации такого имущества на 2018 год, в которую включено более 30 объектов. Напомнил Андрей Брик и о муниципальной программе по развитию малого и среднего предпринимательства, на реализацию которой в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27,4 млн рублей. В рамках данной программы субъектам МСП оказывается финансовая, имущественная, консультационная поддержка.

Важным фактором в привлечении инвестиций, по мнению председателя Думы Владивостока, является участие депутатов муниципальных Дум в российских и международных экономических форумах и конференциях. С сентября 2017 года, когда приступил к работе нынешний созыв Думы Владивостока, городские депутаты приняли участие более чем в 10 подобных мероприятиях.

- На этих встречах обсуждаются, в том числе, проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, - отметил Андрей Брик, добавив, что представители иностранных государств проявляют огромный интерес к Владивостоку как точке притяжения туристов.

Со своей стороны, Дума Владивостока вместе с городской администрацией ведет планомерную работу по развитию туристической отрасли, подчеркнул Андрей Брик. Один из приоритетов этой работы – сохранение, развитие и использование объектов Владивостокской крепости. Не случайно одной из первых инициатив депутатов пятого созыва стало предложение о снятии с аукциона на право заключения договоров аренды нескольких десятков объектов Владивостокской крепости. Также в Думе создана рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость». Члены рабочей группы неоднократно выезжали на объекты крепости, чтобы оценить их реальное состояние, их транспортную и пешеходную доступность, а также определить перспективы их использования в будущем.

Инвестиционная привлекательность города предполагает наличие комфортной среды для проживания, отметил Андрей Брик. Второй год во Владивостоке работает программа в этом направлении. Кроме того, стоит напомнить, что в конце 2017 года городские депутаты активно включились в обсуждение новой редакции Генерального Плана и Правил землепользования и застройки Владивостока, настаивая на том, чтобы градостроительные документы максимально учитывали интересы населения, уже существующих в городе предприятий и потенциальных инвесторов.

По итогам заседания Совета был принят целый ряд решений, направленных на усиление взаимодействия разных уровней власти по важным для инвесторов направлениям. В свою очередь, председатель Думы Владивостока поблагодарил председателя ЗС ПК Александра РОЛИКА за выбор городского парламента в качестве площадки для обсуждения столь важного вопроса.

- Для нас важно находить взаимопонимание с другими уровнями власти. Уверен, что Владивосток будет лидером в плане инвестиционной привлекательности не только в Приморье, но и в России, - отметил Андрей Брик.

По итогам заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края был принят целый ряд важных решений.

Фото Думы г.Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.