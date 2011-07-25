Находка и префектура Киото расширяют судоходство и турпотоки

Находка и японская префектура Киото заключили Меморандум о содействии в развитии экономических и других связей. Документ подписали глава городского округа Олег КОЛЯДИН и губернатор префектуры Кэйдзи ЯМАДА.

Меморандум официально закрепил договоренности, достигнутые сторонами в январе 2011 года во время визита в Находку делегации префектуры Киото. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества, в частности, с портом Майдзуру, который располагается в префектуре Киото и с 1961 года является побратимом Находки. Сложившиеся за 50 лет судоходные пути оказывают значительное влияние на развитие торговых связей Находки с Майдзуру и префектурой Киото.

Глава Находки Олег КОЛЯДИН и губернатор префектуры Кэйдзи ЯМАДА договорились «продолжать содействовать в расширении судоходства между портами и прилагать взаимные усилия для организации постоянных морских перевозок контейнерными судами и судами типа Ро-Ро (для перевозок грузов на колейной базе)».

Стороны также намерены «оказывать взаимную поддержку в развитии туристических связей и подготовке необходимых условий для организации пассажирских перевозок по маршруту Находка – Майдзуру».

Как отметил Олег КОЛЯДИН, «Находка искренне заинтересована в расширении экономического сотрудничества, укреплении дружественных и культурных связей с префектурой Киото и Японией в целом. Администрация города готова содействовать в установлении деловых контактов между бизнесменами двух стран, развитии торгово-экономических и гуманитарных отношений».

«Мы видим большой потенциал к сотрудничеству между странами бассейна Японского моря, которое наряду с Японией и Россией также омывает Китай и Корею. Подписанный меморандум сыграет в этом важную роль», - заявил во время визита в Находку директор департамента торговли, промышленности, труда и туризма префектуры Киото Юничи ТАНАКА.