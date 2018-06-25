www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморье накроет волна протестных митингов

25 Июня 2018, 08:34 | Приморье

Состоявшаяся в субботу, 23 июня, конференция приморского краевого отделения КПРФ выдвинула кандидатом на пост губернатора края депутата Законодательного Собрания, директора строительной компании «Аврора-строй» Андрея ИЩЕНКО. Уже 30 июня своих кандидатов в губернаторы выдвинут «Единая Россия» и ЛДПР – ожидается, что за главный в крае пост от этих партий поборются врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО и депутат Госдумы РФ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В минувшую субботу, 23 июня, приморские коммунисты стали первыми, кто определился с кандидатом в губернаторы. Ранее Андрей Ищенко, в большую приморскую политику пришедший лишь в 2016 году, заручился поддержкой федерального руководства КПРФ. Другой «красный» депутат ЗС ПК, Артем САМСОНОВ, ранее предложенный в качестве кандидата в губернаторы Владивостокским горкомом КПРФ, в ходе предвыборной конференции партии заявил о поддержке Андрея Ищенко. Однако часть сочувствующих КПРФ политиков – например, экс-депутат Думы Владивостока Юрий КУЧИН – уже выразила сомнения в том, что Ищенко является по-настоящему идейным коммунистом, способным составить реальную конкуренцию врио главы Приморья Андрею Тарасенко. Отметим, что, несмотря на достаточное широкое представительство коммунистов в районных и городских думах по всему Приморью, преодолеть «муниципальный фильтр» исключительно за счет голосов «своих» депутатов КПРФ не в состоянии.

В свою очередь, Андрей Ищенко пытается уйти от имиджа «лояльного оппозиционера». Недавно он анонсировал крупную акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая намечена на конец июля. А в ближайшее время должны состояться митинги «бесквартирных» сирот и обманутых дольщиков, и без того регулярно дающие порцию негатива в адрес региональных властей. При этом сам депутат-строитель в последнее время активно лоббирует законопроект о предоставлении застройщикам земли под строительство многоквартирных домов на льготных основаниях – при условии, что часть квартир в новых домах будет выделена детям-сиротам.

Кроме того, как ранее сообщала деловая газета "Золотой Рог", профсоюзы Приморья подают заявки в органы власти муниципалитетов на проведение коллективных акций протеста против повышения пенсионного возраста. Пикеты пройдут 29 июня в 17 часов  во Владивостоке и других городах и поселках края. Решение о проведении общекраевой акции протеста принял  Совет Федерации профсоюзов Приморского края.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЗС ПК  приморье  президент  КПРФ  Справедливая Россия  избирком  депутат  губернатор  выборы  ЛДПР  Путин  единая россия  бюллетень 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru