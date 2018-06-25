Приморье накроет волна протестных митингов

Состоявшаяся в субботу, 23 июня, конференция приморского краевого отделения КПРФ выдвинула кандидатом на пост губернатора края депутата Законодательного Собрания, директора строительной компании «Аврора-строй» Андрея ИЩЕНКО. Уже 30 июня своих кандидатов в губернаторы выдвинут «Единая Россия» и ЛДПР – ожидается, что за главный в крае пост от этих партий поборются врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО и депутат Госдумы РФ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В минувшую субботу, 23 июня, приморские коммунисты стали первыми, кто определился с кандидатом в губернаторы. Ранее Андрей Ищенко, в большую приморскую политику пришедший лишь в 2016 году, заручился поддержкой федерального руководства КПРФ. Другой «красный» депутат ЗС ПК, Артем САМСОНОВ, ранее предложенный в качестве кандидата в губернаторы Владивостокским горкомом КПРФ, в ходе предвыборной конференции партии заявил о поддержке Андрея Ищенко. Однако часть сочувствующих КПРФ политиков – например, экс-депутат Думы Владивостока Юрий КУЧИН – уже выразила сомнения в том, что Ищенко является по-настоящему идейным коммунистом, способным составить реальную конкуренцию врио главы Приморья Андрею Тарасенко. Отметим, что, несмотря на достаточное широкое представительство коммунистов в районных и городских думах по всему Приморью, преодолеть «муниципальный фильтр» исключительно за счет голосов «своих» депутатов КПРФ не в состоянии.

В свою очередь, Андрей Ищенко пытается уйти от имиджа «лояльного оппозиционера». Недавно он анонсировал крупную акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая намечена на конец июля. А в ближайшее время должны состояться митинги «бесквартирных» сирот и обманутых дольщиков, и без того регулярно дающие порцию негатива в адрес региональных властей. При этом сам депутат-строитель в последнее время активно лоббирует законопроект о предоставлении застройщикам земли под строительство многоквартирных домов на льготных основаниях – при условии, что часть квартир в новых домах будет выделена детям-сиротам.

Кроме того, как ранее сообщала деловая газета "Золотой Рог", профсоюзы Приморья подают заявки в органы власти муниципалитетов на проведение коллективных акций протеста против повышения пенсионного возраста. Пикеты пройдут 29 июня в 17 часов во Владивостоке и других городах и поселках края. Решение о проведении общекраевой акции протеста принял Совет Федерации профсоюзов Приморского края.