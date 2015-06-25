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Власти Приморья будут "дружить" через Сеть
Администрацию Приморского края и Законодательное Собрание объединит общий электронный документооборот. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщила заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна ПОТАПОВА.
По ее словам, в настоящее время органы исполнительной власти Приморья используют систему электронного документооборота «Практика», интегрированную с системой межведомственного электронного документооборота.
«С июля 2014 года осуществляется обмен электронными документами, подписанными электронной подписью в системе «Практика» без досылки на бумажных носителях со всеми федеральными ведомствами и администрациями субъектов РФ, которые являются участниками межведомственного электронного документооборота», - сообщила Татьяна Потапова.
Кроме того, в прошлом году к ресурсам системы подключено более 200 организаций Приморского края, а участниками системы электронного документооборота стали выше трех тысяч пользователей.
В этом году к системе "Практика" будут подключены и депутаты Законодательного Собрания региона.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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