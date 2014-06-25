Главой муниципального образования Находки избран Михаила Пилипенко

На заседании городской Думы Находкинского городского округа Михаил Пилипенко был единогласно избран главой муниципального образования. Параллельно запущен процесс формирования комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации городского округа.

Вопрос о назначении главы муниципального образования вынесли на заседание городской Думы. Весной этого года в устав Находки был внесен ряд поправок - введена должность главы администрации городского округа, назначаемого по контракту, а также должность главы Находкинского городского округа, избираемого из состава депутатов. Проект прошел через публичные слушания и был принят депутатами в двух чтениях.

За кандидатуру Михаила Пилипенко единогласно проголосовали все 28 депутатов, представляющих разные политические партии. В руках новоизбранного главы будут сосредоточены политико-представительские функции, которые он сможет осуществлять максимально эффективно в интересах населения.

Официально в должность главы Михаил Пилипенко вступит в пятницу, 27 июня.

По словам вице-губернатора Александра Ролика, являющегося руководителем рабочей группы по реформе местного самоуправления, эти выборы – важный шаг по реализации реформы.

«Прошедшее голосование – важный шаг по реализации реформы местного самоуправления. Разделение представительной и законодательной властей будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию города», - подчеркнул вице-губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.