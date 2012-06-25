Губернатор Приморья считает, что край нуждается в ребрендинге

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. "Необходимо менять мнение людей, в том числе и жителей Приморья, о нас самих, о власти в крае, о том, какие у нас есть перспективы. Это очень важно", - сообщил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе пресс-конференции по итогам первых 100 дней своей работы на посту главы Приморья.

По мнению губернатора, ребрендинг положительно отразится на инвестиционной привлекательности края.

"Для инвесторов, который, кстати, стоят уже в низком старте, нужно показать, что мы открыты, что у нас правила игры поменялись, что у нас диалог общества и власти, что мы готовы для всех инвесторов создавать единые правила, что эти правила надолго", - сказал глава региона.

Губернатор также напомнил, что на посту главы региона он объявил три приоритета: прозрачность деятельности администрации, формирование институтов гражданского общества и участие их в принятии решений и декриминализация региона.

"Открытость - это для меня осознанная позиция. Чуть больше, чем за три месяца ко мне на почту пришло свыше 5,5 тыс. обращений и писем граждан. Каждое из них было рассмотрено, граждане получили ответы", - сказал Миклушевский.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».