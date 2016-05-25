Краевые депутаты правят избирательный кодекс

25 мая парламент Приморья обсудит в окончательном, третьем чтении новую редакцию Избирательного кодекса Приморского края. Среди прочего законопроект запрещает использование в предвыборной агитации изображений и высказываний лиц, не участвующих в выборах, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При обсуждении документа комитетом ЗС ПК по региональной политике и законности именно по этому пункту возникли разногласия: депутаты-коммунисты заявили, что изменения могут воспрепятствовать использованию в агиткампании образов Владимира ЛЕНИНА, Иосифа Сталина и других деятелей советской эпохи. Впрочем, в первую очередь «под запрет» могут попасть представители общественных организаций, близких к Компартии, слова которых нельзя будет использовать в поддержку кандидатов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.