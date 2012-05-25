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Повышать зарплату за счет кредитов губернатор Приморья не хочет
Как уже сообщал «ЗР», депутат Константин МЕЖОНОВ предложил увеличить зарплату обслуживающему персоналу школ на 25%. В 2011 году учителям повысили зарплату на 30%. Однако повышение не коснулось обслуживающего персонала и директоров. Депутат подготовил соответствующий законопроект, на исполнение которого потребовалось бы дополнительно 352 млн рублей из краевого бюджета.
На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам парламента, на котором обсуждалась идея, первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО выступил против увеличения – не зарплаты, а дефицита краевого бюджета. Приморью необходимо сократить некоторые расходные статьи бюджета на 2012 год, чтобы появились средства на исполнение социальных обязательств и выплату заработной платы бюджетникам.
«Я являюсь противником социальных обязательств, принимаемых за счет дефицита средств. Строительство какого-нибудь объекта можно оставить без финансирования и приостановить, а вот людям зарплату платить нужно постоянно. Мы можем один раз взять кредит, второй, но кредиты потом придется отдавать. Необходим постоянный бюджетный источник для покрытия расходных обязательств», - пояснил Александр Костенко.
Комитет отклонил поправку, так как на нее было получено отрицательное заключение губернатор. В то же время депутаты обратили внимание администрации на необходимость изыскать средства для выравнивания дисбаланса в оплате труда работников системы образования.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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