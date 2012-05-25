Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты дальнегорской Думы требуют отставки спикера
Треть депутатов дальнегорской городской Думы адресовала письменное требование к председателю Думы Александру ТЕРЕБИЛОВУ о созыве внеочередного заседания Думы ДГО.
Депутаты настаивают включить в повестку дня два вопроса: об отзыве с должности Теребилова и об изменениях в регламенте думы.
Идея об отзыве председателя Думы возникла из-за того, что Александр Теребилов утратил доверие депутатов, привлекался к административной ответственности за неисполнение определения районного суда о незаконном решении думы об отставке главы округа Григория КРУТИКОВА, дискредитировал думу в глазах избирателей, как полагают его коллеги. Как стало известно из неофициальных источников, спикер Думы ведет переговоры с депутатами о досрочном прекращении ими своих полномочий ради нелегитимности представительного органа власти.
Между тем губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на вопрос одного из депутатов дальнегорской Думы, заданный в «Твиттере» о ситуации в городе, ответил: «Ситуацию в Дальнегорске знаю неплохо - две группы «политиков» воюют между собой, до жителей им дела нет. Поэтому буду обсуждать только вопросы, волнующие жителей округа. И я намерен громко напомнить дальнегорским «политикам», что власть должна служить людям».
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- В администрации Приморья - новое назначение
- Глава Приморья против "импичмента" главе Находки
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
- В администрации Владивостока новое важно назначение
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- В Приморской администрации - новое назначение
Новости раздела
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала