Депутаты дальнегорской Думы требуют отставки спикера

Треть депутатов дальнегорской городской Думы адресовала письменное требование к председателю Думы Александру ТЕРЕБИЛОВУ о созыве внеочередного заседания Думы ДГО.

Депутаты настаивают включить в повестку дня два вопроса: об отзыве с должности Теребилова и об изменениях в регламенте думы.

Идея об отзыве председателя Думы возникла из-за того, что Александр Теребилов утратил доверие депутатов, привлекался к административной ответственности за неисполнение определения районного суда о незаконном решении думы об отставке главы округа Григория КРУТИКОВА, дискредитировал думу в глазах избирателей, как полагают его коллеги. Как стало известно из неофициальных источников, спикер Думы ведет переговоры с депутатами о досрочном прекращении ими своих полномочий ради нелегитимности представительного органа власти.

Между тем губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на вопрос одного из депутатов дальнегорской Думы, заданный в «Твиттере» о ситуации в городе, ответил: «Ситуацию в Дальнегорске знаю неплохо - две группы «политиков» воюют между собой, до жителей им дела нет. Поэтому буду обсуждать только вопросы, волнующие жителей округа. И я намерен громко напомнить дальнегорским «политикам», что власть должна служить людям».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».