Главе района в Приморье предложено уйти в отставку

Отказаться трудно – предложение сделал сам врио губернатора

На заседании краевой комиссии по ГО и ЧС, посвященном пожароопасной ситуации, врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО предложил главе Кавалеровского района Сергею ГАВРИКОВУ добровольно сложить полномочия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Уволить главу района нельзя – это выборное лицо. В этом случае глава района может добровольно подать в отставку или не согласиться и продолжать работу, при этом потеряв добрые отношения с краевой администрацией. В среду врио губернатора Андрей Тарасенко принял Сергея Гаврикова. Ему дали два месяца на исправление ситуации – в первую очередь в сфере противопожарной безопасности, а также на решение социальных проблем в районе. Основное требование – восстановить управляемость муниципалитетом.

Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК, комментируя ситуацию, говорит, что при Андрее Тарасенко главы МО оцениваются прежде всего по их деловым качествам. Гаврикову будет сложно наладить отношения с главами поселений. Кавалерово – проблемная территория, и эти проблемы копились не один год.