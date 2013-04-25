Полиция в Приморье подтвердила законность проигрыша единороссов

Полиция Кавалерово, по предварительным данным, рассмотрев шесть заявлений от наблюдателей кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, единоросса Виктора ШАЛИМОВА, где они просят пересчета голосов якобы из-за допущенных в ходе выборов нарушений, сделала вывод: нарушений в ходе выборов не было.

Председатель кавалеровского теризбиркома Августа БУРЛУЦКАЯ не подтвердила эту информацию, отказавшись давать вообще какие-либо комментарии, что является нарушением закона о СМИ: СМИ имеют право на своевременную информацию о выборах, они должны оперативно оповещать население. А кавалеровцы до сих пор гадают: кто же победил на выборах главы Кавалеровского городского поселения.

Сегодня, 25 апреля, в 17 часов состоится заседание кавалеровской территориальной избирательной комиссии, которая наконец определится с итогами выборов главы Кавалеровского городского поселения и признает их либо недействительными, либо состоявшимися. Напомним, по предварительным данным краевого избиркома, в Кавалерово победила с перевесом в 85 голосов директор страхового агентства «Макс», самовыдвиженец Марина КУЗЬМИНА. И.о. главы поселка Кавалерово Виктор Шалимов занял второе место.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.