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Полиция в Приморье подтвердила законность проигрыша единороссов

25 Апреля 2013, 13:47 | Приморье

Полиция Кавалерово, по предварительным данным, рассмотрев шесть заявлений от наблюдателей кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, единоросса Виктора ШАЛИМОВА, где они просят пересчета голосов якобы из-за допущенных в ходе выборов нарушений, сделала вывод: нарушений в ходе выборов не было.

Председатель кавалеровского теризбиркома Августа БУРЛУЦКАЯ не подтвердила эту информацию, отказавшись давать вообще какие-либо комментарии, что является нарушением закона о СМИ: СМИ имеют право на своевременную информацию о выборах, они должны оперативно оповещать население. А кавалеровцы до сих пор гадают: кто же победил на выборах главы Кавалеровского городского поселения.

Сегодня, 25 апреля, в 17 часов состоится заседание кавалеровской территориальной избирательной комиссии, которая наконец определится с итогами выборов главы Кавалеровского городского поселения и признает их либо недействительными, либо состоявшимися. Напомним, по предварительным данным краевого избиркома, в Кавалерово победила с перевесом в 85 голосов директор страхового агентства «Макс», самовыдвиженец Марина КУЗЬМИНА. И.о. главы поселка Кавалерово Виктор Шалимов занял второе место.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: нарушения  партии  единая россия  полиция  выборы  КПРФ 



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Комментарии

  • Неедрос15:03, 25.04.2013#

    Начало положено)

  • Псевдоним15:41, 25.04.2013#

    Педросня! Умейте проигрывать!

  • компас15:51, 25.04.2013#

    кавалеровские едроссы выйдут на митиг маршем несогласных во главе с главной едроссовкой Волковой 4 мая вместо заявленного коммунистами митинга?

  • местный житель11:18, 26.04.2013#

    едросы из кавалерово обосрались жидким стулом на весь район и весь край, обтекать ещё долго будут, Всё гавно что, вылила писака Гладких на Кузьмину ей же и вернулось Всё кавалерово цитирует перлы из комментов

  • ВВС14:40, 26.04.2013#

    вот уж обгадились так обгадились едроссы

  • кармелита14:48, 26.04.2013#

    единоросс виктрор шалимов прежде чем лезть на должность главы иди ка поучись граматёшке, а не поддельный диплом представляй , у нас в кавалерово людей с 2-мя высшими образованиями много, а ты со своим дипломом ПТУ и рылом в калашный ряд лезешь! иди просись к своим подельникам по едросне Волковой да зайцеву на работу в администрацию, да только видать и там требуется наличие диплома о высшем образовании, а нет - так скоро деньги на латание крыш придут, может возьмут тебя крыши крыть, там диплома не надо

  • ромик14:56, 26.04.2013#

    Ха-ха , августинка станет сентябринкой!!!

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