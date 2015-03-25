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Губернатор Приморского края призвал чиновников мобилизоваться
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 25 марта выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Помимо подведения итогов 2014 года, глава региона посвятил немало слов приоритетам работы в 2015 году.
Прошедший год Владимир Миклушевский охарактеризовал как очень плодотворный для своей команды и себя лично. Глава региона отметил, что темпы роста ВРП Приморья по-прежнему остаются выше среднероссийских, а в промышленности и сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика. В то же время, в 2015 году, подчеркнул Владимир Миклушевский, работать придется в гораздо более сложных условиях.
- Нам всем нужно серьезно мобилизоваться, - призвал чиновников и депутатов губернатор.
По мнению Миклушевского, в непростой экономической ситуации позиции Приморья являются более выигрышными по сравнению с другими регионами страны: экономика края ориентирована на экспорт, а кроме того, свою позитивную роль должны сыграть облегченные режимы ведения бизнеса в создаваемых ТОРах.
Подробнее об отчете губернатора перед Законодательным Собранием читайте в очередном номере газеты «Золотой Рог» 31 марта.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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