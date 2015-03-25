Для прорыва на производствах в Приморье нужны работники

Участники совещания в Арсеньеве констатировали, что решение кадровой проблемы в реальном производстве возможно только совместными усилиями государства, региона, учебных заведений и непосредственно предприятий-заказчиков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

3 марта Правительство РФ утвердило распоряжение «О комплексе мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования». Кабинет министров поручил регионам страны разработать собственные планы развития системы среднего профессионального образования на период до 2020 года.

И в Приморье эта работа уже началась: в минувший четверг, 19 марта, в Арсеньеве состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края. Разговор представителей власти, руководителей колледжей и глав крупных предприятий получился откровенным и содержательным, а его итогом стали рекомендации, которые и лягут в основу плана развития СПО на 2015-2020 годы.

Работы много - работников мало

Обсуждение перспектив среднего профессионального образования и его ориентированности на рынок труда состоялось в конференц-зале авиазавода «Прогресс». Выбор этой площадки во многом стал символичным: одно и самых крупных предприятий края обладает большим и успешным опытом взаимодействия с учебными заведениями, готовящими кадры по рабочим специальностям. Перед заседанием краевые депутаты посетили цеха «Прогресса», чтобы пообщаться с теми, кто не так давно окончил профучилища, а также побывали в Приморском индустриальном колледже Арсеньева, который готовит кадры по рабочим специальностям и для сферы услуг. Сегодня в этом учреждении среднего профобразования обучается более 700 детей, подготовкой которых занимается 71 педагогический работник. Депутаты высоко оценили работу педагогов как по организации учебного процесса (более 90% выпускников колледжа трудоустраивается), так и по сохранению и развитию материально-технической базы.

Председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС напомнил, что в большинстве развитых стран люди со средним профобразованием являются основой экономики и обеспечивают развитие своих стран. Но как выяснилось в ходе заседания, и в России в целом, и в Приморье наблюдается тренд к тому, что все больше выпускников школ выбирают высшее, а не среднее профессиональное образование. При этом ситуация на рынке труда прямо противоположная: по статистике, более 85% из 57 тыс. вакансий, предлагаемых центрами занятости края, - это вакансии по рабочим специальностям. Ежегодно в службу занятости обращается свыше 600 выпускников учреждений среднего профобразования, и многих из них требуется переучивать за счет бюджета.

- Мы не в первый раз обсуждаем новую структуру подготовки кадров. Предприятия набирают силу и ставят вопрос, кто должен трудиться, готова ли наша образовательная система обеспечить этот запрос, - подчеркнул актуальность темы председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ. - Общая озабоченность руководства страны рабочих кадров неслучайна: есть проблема подготовки работников не только для оборонки, но и для других промышленных производств, сельского хозяйства.

С основным докладом о развитии среднего профессионального образования в Приморье на заседании выступила директор департамента образования и науки администрации края Елена ГРИГОРЬЕВА. По ее словам, главными проблемами СПО являются низкий престиж рабочих профессий и специальностей, старение педагогических кадров в системе среднего профессионального образования, необходимость улучшение материально-технического состояния зданий и помещений краевых профессиональных образовательных учреждений.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Система профессионального образования в Приморье - это около 21 тысячи учащихся. По программам среднего профобразования - 7349 человек. Учебные программы реализуются на базе 31 учреждения СПО.

Готовим специалистов вместе

Ключевым вопросом заседания стала тема взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями. Депутат краевого парламента, управляющий директор ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» Юрий ДЕНИСЕНКО считает, что все необходимые условия для создания эффективного блока между работодателями и учреждениями СПО сегодня имеется. Но проблема качества подготовки по рабочим специальностям, тем не менее, остается.

- Большинство предприятий отстает от мировых показателей качества продукции и эффективности труда. Предприятиям нужно тратить средства и ресурсы для того, чтобы доучивать специалистов после СПО и институтов, - сказал Юрий Денисенко. - Мировая практика показывает: все крупные предприятия имеют свои подготовительные центры. Но в наших реалиях работодатели не защищены от того, что подготовленные ими специалисты через год-полтора не перейдут работать в другое место.

По мнению Юрия Денисенко, одним из ключевых факторов, способствующих «удержанию» нужного предприятию специалиста, является предоставление жилья. Но сегодня даже крупные предприятия не могут самостоятельно решить вопрос жилищного строительства. Необходимо содействие со стороны власти в части повышения доступности жилья (снижение стоимости квадрата, компенсация процентов по ипотеке) и делать это необходимо делать это в первую очередь там, где есть производства с высокой добавочной стоимостью, считает Юрий Денисенко.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что крупным предприятиям необходимы собственные центры подготовки кадров. В то же время представители учреждений СПО подчеркнули, что они готовят специалистов по программам и стандартам, утвержденным государством, но у будущих работодателей есть возможность повлиять на корректировку учебных планов. Правда, этой возможностью работодатели пока пользуются очень редко, предпочитая доучивать выпускников у себя.

По мнению депутата социального комитета Сергея СЛЕПЧЕНКО, одной из причин «дезориентированности» выпускников профучилищ является отсутствие масштабного взаимодействия между работодателями и руководством образовательных учреждений. Как следствие, большинство предприятий не готово инвестировать в обновление оборудования, на котором в профучилищах учат будущих специалистов, а материально-техническая база колледжей все больше отстает от требований времени.

- Возможно, что средства, которые вы и так тратите на дообучение выпускников, которые приходят к вам на работу, было бы логичнее потратить на оборудование для СПО, открытие специализированных классов? Тогда бы вы сразу получали именно те кадры, которые вам необходимы, - обратился Сергей Слепченко к руководителям крупных предприятий региона.

- Необходим устойчивый кадровый заказ на рабочие специальности. Кроме того, необходимы вложения в ремонты зданий, строительство общежитий, и деньги на это по мере возможностей сегодня выделяются. Что касается вложений в обновление оборудования профучилищ, то здесь необходимо объединение усилий предприятий и власти, - считает председатель ЗС ПК Виктор Горчаков.

- Из учреждений СПО должны выходить люди, за которыми работодатели будут выстраиваться в очередь, - подчеркнул депутат Юрий ПОШИВАЙЛО. - Но сегодня срок обучения по федеральному образовательному стандарту сокращен с 3 до 2,5 лет, причем из процесса исключили самое главное - практику!

Нужна стратегия

- Ситуацию в профобразовании нельзя оставлять в нынешнем состоянии. Нам необходимо понимание того, каким будет среднее профобразование через пять лет, - акцентировал внимание коллег депутат Сергей СОПЧУК. - Надо понимать, как мы готовимся к этой реформе, какова потребность в специалистах и средствах, какие решения на этот счет необходимы со стороны краевых депутатов.

По мнению Сергея Сопчука, сегодня необходимо выработать единую стратегию профессиональной подготовки учащихся ССУЗов и обновить материально-техническую базу. Проект решения комитета был значительно доработан по итогам выездного заседания: по итогам выездного заседания депутаты договорились обсудить стратегию в профессиональном образовании на уровне департаментов краевой администрации. Сегодня среднее профобразование финансируется в основном за счет средств краевого бюджета (в меньшем объеме - федеральных субсидий и средств работодателей), поэтому важно понимать, куда направить ограниченные ресурсы.

Ее результатом должен стать развернутый план по улучшению ситуации в сфере профобразования. Но, как считает председатель социального комитета Игорь Чемерис, нужно обратить внимание и на такие важные вопросы, как питание учащихся в стенах учебных заведений, обеспечение местами в общежитиях обучающихся в колледжах ребят, приобретение специализированных учебных комплектов по физике, химии и ряду других предметов. Сделать это помогли бы гранты для наиболее активных и успешных учебных заведений.

- В Приморье не хватает грантовой поддержки в системе среднего профессионального образования, - отметил Игорь Чемерис. - Если бы существовала система грантов, усилилась бы конкурентная составляющая, мотивация была бы гораздо сильнее. Мы могли бы помогать профессиональным колледжам, в том числе с современным оборудованием. В отличие от общеобразовательных школ в учреждениях среднего профобразования практически нет специализированных кабинетов физики, химии, биологии, хотя здесь дети также получают среднее образование. Поэтому, когда мы будем готовить программу по развитию среднего профессионального образования до 2020 года, необходимо такую систему поддержки разработать, в том числе с привлечением экспертного сообщества.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.