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У приморской молодежи появился новый начальник
ПРИМОРЬЕ, 22 марта, ZRPRESS. Губернатор края Владимир Миклушевский 22 марта подписал приказ о назначении Александра Кайдановича на должность начальника управления по делам молодежи.
Александр Юрьевич Кайданович родился в 1984 году в г. Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет.
С 2004 по апрель 2011 был членом и председателем студенческого совета ДВГУ (ныне ДВФУ). В настоящий момент - председатель самой крупной студенческой профсоюзной организации Приморья - «Дальневосточного государственного университета».
С 2007 года Александр Кайданович – учредитель и председатель президиума межрегионального общественного молодежного движения «Студенты за будущее страны вместе с Президентом».
До апреля 2011 работал в Законодательном Собрании Приморского края. В апреле прошлого года был назначен директором департамента молодежной политики ДВФУ.
За время трудовой деятельности Александр Кайданович успешно реализовал ряд крупных молодежных проектов.
"Золотой Рог".
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