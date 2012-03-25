У приморской молодежи появился новый начальник

ПРИМОРЬЕ, 22 марта, ZRPRESS. Губернатор края Владимир Миклушевский 22 марта подписал приказ о назначении Александра Кайдановича на должность начальника управления по делам молодежи.

Александр Юрьевич Кайданович родился в 1984 году в г. Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет.

С 2004 по апрель 2011 был членом и председателем студенческого совета ДВГУ (ныне ДВФУ). В настоящий момент - председатель самой крупной студенческой профсоюзной организации Приморья - «Дальневосточного государственного университета».

С 2007 года Александр Кайданович – учредитель и председатель президиума межрегионального общественного молодежного движения «Студенты за будущее страны вместе с Президентом».

До апреля 2011 работал в Законодательном Собрании Приморского края. В апреле прошлого года был назначен директором департамента молодежной политики ДВФУ.

За время трудовой деятельности Александр Кайданович успешно реализовал ряд крупных молодежных проектов.

"Золотой Рог".