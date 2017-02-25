Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прокомментировал предстоящие выборы в муниципалитетах. Глава региона подчеркнул, что не допустит к приходу во власть людей с криминальным прошлым, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом губернатор заявил в эфире телепередачи «Ответы» на телеканале ОТВ-Прим. Ведущий передачи Евгений Подтергера отметил, что в год муниципальных выборов заметно активизировались различные группировки, в том числе людей с криминальным прошлым. Ведущий выразил опасение, что бандиты могут вновь прийти во власть.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что «лихие-90-е» давно прошли и не позволит выходцам из криминального мира встать у руля.

«Мы сделаем все с правоохранительными органами, чтобы подобного не произошло. Уверен, что и сами избиратели не хотят бандитов и воров во власти. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е», – подчеркнул глава региона.