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Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров

25 Февраля 2017, 09:31 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прокомментировал предстоящие выборы в муниципалитетах. Глава региона подчеркнул, что не допустит к приходу во власть людей с криминальным прошлым, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом губернатор заявил в эфире телепередачи «Ответы» на телеканале ОТВ-Прим. Ведущий передачи Евгений Подтергера отметил, что в год муниципальных выборов заметно активизировались различные группировки, в том числе людей с криминальным прошлым. Ведущий выразил опасение, что бандиты могут вновь прийти во власть.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что «лихие-90-е» давно прошли и не позволит выходцам из криминального мира встать у руля.

«Мы сделаем все с правоохранительными органами, чтобы подобного не произошло. Уверен, что и сами избиратели не хотят бандитов и воров во власти. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е», – подчеркнул глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: программа  криминал  миклушевский  УК  вор  телевидение  приморье  выборы  бандит 



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Комментарии

  • 77715:48, 25.02.2017#

    а мы ну уж такие честные аж переночевать негде

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:49, 25.02.2017#

    рассмешил

  • угу15:54, 25.02.2017#

    он видимо имел в виду бандитов и воров следующего поколения.

  • морпех15:55, 25.02.2017#

    Кого не допускать если они УЖЕ во власти.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 25.02.2017#

    Dха ха ха. Душит смех

  • совесть16:35, 25.02.2017#

    Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров и написал явку с повинной

  • Турыст16:39, 25.02.2017#

    А как же быть с ОПГ ЕР?

  • Андрюха16:44, 25.02.2017#

    "Георг Отс" умыкнули не без его помощи.

  • Вор18:49, 25.02.2017#

    Имеются в виду конкурирующие организации???

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