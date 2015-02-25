"Хаятты" во Владивостоке решено достроить любой ценой

Внесение изменений в бюджет Приморья на период 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов одобрили сегодня, 25 февраля, депутаты Законодательного Собрания края на очередном заседании. Ранее корректировки в бюджет поддержали члены комитета по бюджетно-налоговой политике краевого парламента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил на заседании первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, с начала года доходы региона увеличены на 852 миллиона рублей. Это преимущественно федеральные средства, направленные в качестве субвенций. 504 миллиона рублей – субсидии на ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. 279 миллионов рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 68 миллионов – на финансирование мероприятий по временному обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.

2,6 миллиона рублей будут направлены как субсидии на выплату денежного поощрения лучшим учителям, 1,6 миллиона – на выплату стипендий Президента и Правительства РФ студентам.

Также, согласно изменениям в бюджет края, 1,4 миллиарда рублей предложено перераспределить и изменить способ обеспечения банковской гарантии по кредиту «Банка Москвы».

Как пояснил вице-губернатор Олег Ежов, эти средства уже были заложены в бюджете в качестве банковской гарантии. Под гарантию в ноябре 2013 года был оформлен кредит на достройку пятизвездочной гостиницы, обслуживание которого требует выплаты процентов.

Он также добавил, что сегодня при строительстве пятизвездочной гостиницы самый сложный этап уже пройден. Закончено большинство инженерных решений, и строители перешли к финальной отделке. Окончательный проект отделки и согласование эскизов будут закончены к концу апреля.

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, курирующий бюджетные отношения, подчеркнул, что сегодня руководством края принято решение достроить гостиницу, продать ее и тем самым вернуть потраченные из бюджета средства в полном объеме. Депутаты поддержали мнение Василия Усольцева.

По словам депутата Дмитрий Новикова, сейчас замораживать стройку – значит потерять большую часть средств.

«Не мы начали эту стройку, но нам ее завершать. Изначально, на мой взгляд, необходимо было строить гостиницы за частные, а не государственные инвестиции, но решение уже принято – деньги вложены. И сейчас замораживать стройку значит потерять большую часть средств», – отметил он.

Как подчеркнул депутат Игорь Чемерис, если пятизвездочную гостинцу на Корабельной набережной выставить на продажу в недостроенном виде, расходы, которые уже понес бюджет Приморья, возместить будет невозможно.

«Для Владивостока, который позиционируется восточной столицей страны, гостиниц катастрофически мало. Наша позиция – отель нужно достроить, выставить на продажу. В противном случае, если мы в таком виде выставим отель на продажу, то расходы, которые мы понесли, уже никак не сможем возместить», – обозначил приморский парламентарий.

А по мнению Джамбулата Текиева, важным итогом сессии стало решение спорного вопроса о необходимости достроить пятизвездочную гостиницу на Корабельной набережной во Владивостоке.

«Я считаю, что депутаты приняли правильное решение, тем самым сэкономив средства краевого бюджета. Изучив все аспекты проблемы, мы понимаем, что достраивать гостиницу надо, потому что в том состоянии, в котором она находится сегодня, она будет стоит дешевле, и бюджет края от этого потеряет. Достроив, мы возместим средства в бюджет и направим на благо приморцев», – заявил парламентарий.

Несмотря на выделение средств из бюджета на оплату строительных работ, социальные обязательства краевые власти с себя не снимают.

«Социальную составляющую бюджета мы не снижаем, оставляем все, как есть, и даже добавляем», – отметил депутат.

Напомним, согласно изменениям в бюджет края, 1,4 миллиарда рублей предложено перераспределить и изменить способ обеспечения банковской гарантии по кредиту «Банка Москвы». Эти средства уже были заложены в бюджете в качестве банковской гарантии. Под нее в ноябре 2013 года был оформлен кредит на достройку пятизвездочной гостиницы, обслуживание которого требует выплаты процентов.

На сегодняшний день самый сложный этап строительства пятизвездочной гостиницы уже пройден – закончено большинство инженерных решений, строители перешли к финальной отделке. Окончательный проект отделки и согласование эскизов будут закончены к концу апреля.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.