После ядерных испытаний в Северной Корее на юге Приморья отмечено исчезновение птиц

Любопытные вести доносятся с южных границ Приморского края. Как стало известно корреспонденту «ЗР», по крайне мере жители поселков Посьет и Краскино, расположенных в Хасанском районе края, подметили, что в последние дни на территории заметно поубавилось число птиц. Особенно в глаза бросается отсутствие воробьев. Понятное дело, что слухи сразу связали сей факт с испытанием ядерного оружия в Корейской народно-демократической республике.

Напомним, что в начале февраля в Северной Корее в 177 километрах от границы с Россией на полигоне Пунгэри прошел ядерный взрыв мощностью до 6-7 килотонн. Для сравнения, мощность взрыва в Хиросиме составляла от 13 до 18 килотонн.

В КНДР в 2006 и 2009 годах уже проводились ядерные испытания – и каждый раз вроде бы не на 100 процентов удачно. Высказывались, в частности, мнения, что заложенные в Пунгэри устройства детонировали нештатным образом. А последним испытанием КНДР, вроде как, должна показать, что достигла новых успехов в своей ядерной программе.

В частности, информагентства со ссылкой на международные источники сообщили, что на сей раз на полигоне Пунгэри был впервые взорван урановый заряд. В предыдущие два раза, по мнению экспертов, Пхеньян испытывал плутониевые устройства. Материал для них нарабатывал единственный действовавший в стране реактор советского «чернобыльского» типа мощностью 5 тысяч киловатт. КНДР, как полагают, накопила таким образом оружейного плутония на 6-8 зарядов. Однако реактор сильно устарел, к тому же он выводился из строя в ходе прежних неудавшихся договоренностей о ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Поэтому, как полагают, КНДР теперь уделяет главное внимание обогащению урана.

Теперь что касается исчезнувших в одночасье в Хасанском районе воробьев. Наша редакция попыталась оперативно выяснить, что думают по этому поводу ученые, однако как только речь заходила о предположениях, что такое поведение птиц связано с испытаниями оружия массового поражения в КНДР, эксперты сразу сникали и просили на них ни в коем случае не ссылаться.

Тем не менее удалось выяснить, что на данной территории периодически случается массовый мор птицы, но этому всегда находилось вполне естественное объяснение. Однажды это было связано с аномальными заморозками, в другой раз – с невыносимой жарой, как-то птицы в Хасанском районе массово умирали от своих птичьих эпидемий… Но на этот раз, утверждают некоторые жители района, массового мора не наблюдается – птицы просто исчезли.

Редакция следит за развитием событий и надеется на то, что соответствующие структуры обратят внимание на слухи из Хасанского района. Как известно, за радиационной обстановкой в Приморье пристально следят сразу несколько структур: МЧС, военные, метеорологи… И пока тревожной информации от них не поступало. Так и у редакции нет никакого желания смаковать непроверенную информацию. Хотелось бы верить, что все вышеназванное - всего лишь раздутые излишне настороженными жителями слухи. А возможно, что за всем этим стоит нечто большее. Ведь известно, что животные, к примеру, могут предчувствовать землетрясение, что пока неподвластно даже самым современным приборам, созданным человеком…

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото profi-forex.org.