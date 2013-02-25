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После ядерных испытаний в Северной Корее на юге Приморья отмечено исчезновение птиц
Любопытные вести доносятся с южных границ Приморского края. Как стало известно корреспонденту «ЗР», по крайне мере жители поселков Посьет и Краскино, расположенных в Хасанском районе края, подметили, что в последние дни на территории заметно поубавилось число птиц. Особенно в глаза бросается отсутствие воробьев. Понятное дело, что слухи сразу связали сей факт с испытанием ядерного оружия в Корейской народно-демократической республике.
Напомним, что в начале февраля в Северной Корее в 177 километрах от границы с Россией на полигоне Пунгэри прошел ядерный взрыв мощностью до 6-7 килотонн. Для сравнения, мощность взрыва в Хиросиме составляла от 13 до 18 килотонн.
В КНДР в 2006 и 2009 годах уже проводились ядерные испытания – и каждый раз вроде бы не на 100 процентов удачно. Высказывались, в частности, мнения, что заложенные в Пунгэри устройства детонировали нештатным образом. А последним испытанием КНДР, вроде как, должна показать, что достигла новых успехов в своей ядерной программе.
В частности, информагентства со ссылкой на международные источники сообщили, что на сей раз на полигоне Пунгэри был впервые взорван урановый заряд. В предыдущие два раза, по мнению экспертов, Пхеньян испытывал плутониевые устройства. Материал для них нарабатывал единственный действовавший в стране реактор советского «чернобыльского» типа мощностью 5 тысяч киловатт. КНДР, как полагают, накопила таким образом оружейного плутония на 6-8 зарядов. Однако реактор сильно устарел, к тому же он выводился из строя в ходе прежних неудавшихся договоренностей о ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Поэтому, как полагают, КНДР теперь уделяет главное внимание обогащению урана.
Теперь что касается исчезнувших в одночасье в Хасанском районе воробьев. Наша редакция попыталась оперативно выяснить, что думают по этому поводу ученые, однако как только речь заходила о предположениях, что такое поведение птиц связано с испытаниями оружия массового поражения в КНДР, эксперты сразу сникали и просили на них ни в коем случае не ссылаться.
Тем не менее удалось выяснить, что на данной территории периодически случается массовый мор птицы, но этому всегда находилось вполне естественное объяснение. Однажды это было связано с аномальными заморозками, в другой раз – с невыносимой жарой, как-то птицы в Хасанском районе массово умирали от своих птичьих эпидемий… Но на этот раз, утверждают некоторые жители района, массового мора не наблюдается – птицы просто исчезли.
Редакция следит за развитием событий и надеется на то, что соответствующие структуры обратят внимание на слухи из Хасанского района. Как известно, за радиационной обстановкой в Приморье пристально следят сразу несколько структур: МЧС, военные, метеорологи… И пока тревожной информации от них не поступало. Так и у редакции нет никакого желания смаковать непроверенную информацию. Хотелось бы верить, что все вышеназванное - всего лишь раздутые излишне настороженными жителями слухи. А возможно, что за всем этим стоит нечто большее. Ведь известно, что животные, к примеру, могут предчувствовать землетрясение, что пока неподвластно даже самым современным приборам, созданным человеком…
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото profi-forex.org.
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Комментарии
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Сергей14:30, 25.02.2013#
Володя - не смотри на Корею - у тебя под жопой угольные ТЭЦ - а это не только куча радиоактивных частиц (при сжигании каменных углей, но и куча прочих соединений (угарный газ, окислы серы, азота и прочие) -------------- раз у тебя все быдлы, твари и ублюдки ----- ты коменты пишешь глядя в зеркало? а кто ты есть по жизни?
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Володя14:44, 25.02.2013#
Я сейчас пенсионер более 40лет стажу во вредныхусловиях, никогда ни перед кем не пресмыкался и насчёт радиактивных частиц поболее тебя знаю, атебе действительно надо посмотреть в зеркало насебя, никак из тех о ком я написал, раз так вас заживое задело, что даже преступление не видите, лишь бы пресмыкнуться, чтобы кость со стола тебе бросили.
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Володя16:42, 27.02.2013#
Такие вопросы как раз и задают те, которым не дают, васжаба давит, сочувствую.
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Псевдоним08:23, 27.02.2013#
Редакция надеется, что соответствующие структуры обратят внимание на слухи. . . Если обратят, и что дальше?! Давно понятно, что во избежание паники никто не будет оповещать о повышенном радиационном фоне. Жителям близлежащих райнов следовало бы в целях собственной безопасности обзавестись прибором для измерений уровня радиации.
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Ага. Как бахнуло - они все вспорхнули и улетели. Бред. Еще скажите, что это после челябинского метеорита. Лишь бы брякнуть чего - а народ пусть пережевывает.