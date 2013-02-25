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После ядерных испытаний в Северной Корее на юге Приморья отмечено исчезновение птиц

25 Февраля 2013, 13:40 | Приморье

Любопытные вести доносятся с южных границ Приморского края. Как стало известно корреспонденту «ЗР», по крайне мере жители поселков Посьет и Краскино, расположенных в Хасанском районе края, подметили, что в последние дни на территории заметно поубавилось число птиц. Особенно в глаза бросается отсутствие воробьев. Понятное дело, что слухи сразу связали сей факт с испытанием ядерного оружия в Корейской народно-демократической республике.

Напомним, что в начале февраля в Северной Корее в 177 километрах от границы с Россией на полигоне Пунгэри прошел ядерный взрыв мощностью до 6-7 килотонн. Для сравнения, мощность взрыва в Хиросиме составляла от 13 до 18 килотонн.

В КНДР в 2006 и 2009 годах уже проводились ядерные испытания – и каждый раз вроде бы не на 100 процентов удачно. Высказывались, в частности, мнения, что заложенные в Пунгэри устройства детонировали нештатным образом. А последним испытанием КНДР, вроде как, должна показать, что достигла новых успехов в своей ядерной программе.

В частности, информагентства со ссылкой на международные источники сообщили, что на сей раз на полигоне Пунгэри был впервые взорван урановый заряд. В предыдущие два раза, по мнению экспертов, Пхеньян испытывал плутониевые устройства. Материал для них нарабатывал единственный действовавший в стране реактор советского «чернобыльского» типа мощностью 5 тысяч киловатт. КНДР, как полагают, накопила таким образом оружейного плутония на 6-8 зарядов. Однако реактор сильно устарел, к тому же он выводился из строя в ходе прежних неудавшихся договоренностей о ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Поэтому, как полагают, КНДР теперь уделяет главное внимание обогащению урана.

Теперь что касается исчезнувших в одночасье в Хасанском районе воробьев. Наша редакция попыталась оперативно выяснить, что думают по этому поводу ученые, однако как только речь заходила о предположениях, что такое поведение птиц связано с испытаниями оружия массового поражения в КНДР, эксперты сразу сникали и просили на них ни в коем случае не ссылаться.

Тем не менее удалось выяснить, что на данной территории периодически случается массовый мор птицы, но этому всегда находилось вполне естественное объяснение. Однажды это было связано с аномальными заморозками, в другой раз – с невыносимой жарой, как-то птицы в Хасанском районе массово умирали от своих птичьих эпидемий… Но на этот раз, утверждают некоторые жители района, массового мора не наблюдается – птицы просто исчезли.

Редакция следит за развитием событий и надеется на то, что соответствующие структуры обратят внимание на слухи из Хасанского района. Как известно, за радиационной обстановкой в Приморье пристально следят сразу несколько структур: МЧС, военные, метеорологи… И пока тревожной информации от них не поступало. Так и у редакции нет никакого желания смаковать непроверенную информацию. Хотелось бы верить, что все вышеназванное - всего лишь раздутые излишне настороженными жителями слухи. А возможно, что за всем этим стоит нечто большее. Ведь известно, что животные, к примеру, могут предчувствовать землетрясение, что пока неподвластно даже самым современным приборам, созданным человеком…

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото profi-forex.org.

Автор: Евгений Аверин
Теги: экология  Корея  приморье  АТР  ядерные испытания 



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Комментарии

  • Псевдоним13:17, 25.02.2013#

    Ага. Как бахнуло - они все вспорхнули и улетели. Бред. Еще скажите, что это после челябинского метеорита. Лишь бы брякнуть чего - а народ пусть пережевывает.

  • Сергей06:26, 04.03.2013#

    ага, то то я смотрю у меня куры чемоданы собирать стали, того и гляди на юга полетят

  • сергей14:24, 16.03.2013#

    все правда в спасске воробья не увидеш , вороны и те исчезли.

  • Псевдоним13:24, 25.02.2013#

    Паникеров в войну просто стреляли, а сейчас даже в морду нельзя дать. Потому как он СМИ - ему можно, он слух слышал, правда не помнит от кого, тот убежал быстро.

  • Псевдоним13:56, 25.02.2013#

    Псевдоним13:29, 25. 02. 2013, + 3% сидят на тяжёлых-ты видать из этих 3%.

  • Сергей06:28, 04.03.2013#

    он просто тяжелый трехпроцентный псевдодятел

  • Псевдоним10:03, 26.02.2013#

    Подзаборный кричака, а что ты сам сделал?

  • Псевдоним11:43, 26.02.2013#

    Ну и что? Ну выйдем мы на площадь, как в 2008-м. путин пригонит из метрополии свой карманный зверинец - Зубр, те отмудохают недовольных и все вернется на круги своя?

  • сергей14:29, 16.03.2013#

    а что зубр не человек . он такай как и ты только немного обученый.

  • Псевдоним08:24, 27.02.2013#

    сам то что сделал?

  • Замполит13:56, 25.02.2013#

    Вот чувака с комментом накрыло. . .

  • Сергей14:30, 25.02.2013#

    Володя - не смотри на Корею - у тебя под жопой угольные ТЭЦ - а это не только куча радиоактивных частиц (при сжигании каменных углей, но и куча прочих соединений (угарный газ, окислы серы, азота и прочие) -------------- раз у тебя все быдлы, твари и ублюдки ----- ты коменты пишешь глядя в зеркало? а кто ты есть по жизни?

  • Володя14:44, 25.02.2013#

    Я сейчас пенсионер более 40лет стажу во вредныхусловиях, никогда ни перед кем не пресмыкался и насчёт радиактивных частиц поболее тебя знаю, атебе действительно надо посмотреть в зеркало насебя, никак из тех о ком я написал, раз так вас заживое задело, что даже преступление не видите, лишь бы пресмыкнуться, чтобы кость со стола тебе бросили.

  • Псевдоним08:47, 27.02.2013#

    Володя, тебе девки не дают?

  • Володя16:42, 27.02.2013#

    Такие вопросы как раз и задают те, которым не дают, васжаба давит, сочувствую.

  • Сергей06:36, 04.03.2013#

    думаю о вредных условиях вы мало что знаете, а насчет - пресмыкнуться думаю вы не правы - по себе не судите

  • сергей14:30, 16.03.2013#

    5+

  • Замполит14:14, 25.02.2013#

    Вот опять

  • victor 123409:53, 26.02.2013#

    Что бы ни писали и не говорили, но обезьяна с гранатойу нашего дома рядом это очень плохо. С этим споритьневозможно.

  • Псевдоним08:25, 27.02.2013#

    +++

  • Псевдоним09:58, 26.02.2013#

    ЗЗЗЗЗЗЫЫЫЫ, ну и новость))))). Автор съездий в КНДР, 15 КМ от границы нашей. И ты увидишь, где вся птица. Они там от наших охотников прячутся)))))

  • victor 123410:03, 26.02.2013#

    Птичек они давно сьели.

  • АНДРОН19:14, 26.02.2013#

    ПСЕВДОНИМ-ТРОЕЧНИК!!!НИКОГДА НЕ ПИШИ -СЪЕЗДИЙ-ЭТО АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНО!!!НУЖНО-СЪЕЗДИ!!!

  • Псевдоним08:23, 27.02.2013#

    Редакция надеется, что соответствующие структуры обратят внимание на слухи. . . Если обратят, и что дальше?! Давно понятно, что во избежание паники никто не будет оповещать о повышенном радиационном фоне. Жителям близлежащих райнов следовало бы в целях собственной безопасности обзавестись прибором для измерений уровня радиации.

  • Псевдоним10:52, 01.03.2013#

    счётчики гейгера раздают все в очередь!!!

  • случайный гость20:23, 01.03.2013#

    Корея - друг России(ласковая кличка - Гондурас), друзям и не такое можно простить

  • Псевдоним19:09, 03.03.2013#

    Про птиц- чистая правда. После Чернобыля в Курске исчезли воробьи и по краям луж были желтые разводы. Говорили-пыльца. Лет 10 пыльцы нет. Воробьи восстанавливают популяцию.

  • Псевдоним11:25, 05.03.2013#

    Если зимой птиц подкармливать - даже корейские испытания не сгонят их с места.

  • Псевдоним01:13, 14.03.2013#

    Спикуляции Императора Форокса. Кто еще не понял?

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