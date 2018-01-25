Депутаты Владивостока еще не покорились губернатору края

Губернатор Приморского края хочет получить право досрочно прекращать полномочия муниципальных депутатов, которые сотворили это

Поправки в устав Владивостока стали основной темой первого в 2018 году заседания Думы Владивостока. Наибольший резонанс вызвала норма, дающая право губернатору Приморского края ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий муниципальных депутатов, которые допустили финансовые нарушения. Фракция КПРФ воспользовалась тем, что на заседании отсутствовала часть депутатов, фактически заблокировав принятие новой редакции устава в третьем чтении, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Изменившееся в 2017 году антикоррупционное законодательство установило ряд новых требований к муниципальным депутатам, касающихся владения зарубежными счетами и соотношения доходов и расходов народных избранников. При этом главам субъектов РФ было дано право по итогам проверки деклараций ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий муниципальных депутатов, допустивших нарушения новых норм. И, как еще раз напомнила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС, проект поправок в устав Владивостока был разработан с учетом необходимости приобрести его в соответствие с федеральным законом.

Обсуждение новой редакции устава началось еще в конце минувшего года, когда новая редакция документа бал принята в первом чтении. Тем не менее норма, дающая право губернатору Приморья ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий муниципальных депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, уже тогда вызывала споры. Поддержать ее наотрез отказались представители фракции КПРФ, которые полагают, что дублировать положения федерального закона в муниципальном уставе нет смысла. Кроме того, согласно тексту поправки, основание для досрочного прекращения полномочий депутата возникает непосредственно в день поступления соответствующего заявления от губернатора. Поэтому перед вторым чтением комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности не смог прийти к согласию – его члены не стали давать рекомендаций коллегам ни «за», ни «против» спорной поправки в устав.

Принять решение предполагалось коллективно, на очередном заседании Думы Владивостока в минувший четверг, 25 января. Согласно повестке, правки в устав предполагалось одобрить во втором и в третьем чтениях. Однако обсуждение вылилось в перепалку между председателем комитета по МСУ Розой ЧЕМЕРИС и коммунисткой Натальей КОЧУГОВОЙ. Голосование за проект изменений в устав также не смогло расставить все точки над «i». Для принятия документа во втором чтении голосов «Единой России» и солидарных с ней фракций оказалось достаточно, но в третьем, окончательном, чтении, где необходима поддержка двух третей депутатов, вопрос рассматривать не стали. Вероятнее всего, причиной тому послужил расклад сил на заседании: из 35 депутатов в зале присутствовали 28, шестеро из которых представляли противники поправок из фракции КПРФ. Таким образом, утверждение устава в новой редакции пока отложено, а парламентскому большинству предстоит поработать над явкой депутатов на заседания гордумы.

Фото PrimaMedia.