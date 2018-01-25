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Депутаты Приморья отгородятся от агентов
Законодательное Собрание Приморского края намерено ввести запрет на посещение своих заседаний представителями работающих в России американских СМИ, которые признаны выполняющими функции иностранного агента. В понедельник, 22 января, соответствующая инициатива была рассмотрена комитетом ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания.
Еще 6 декабря минувшего года Государственная Дума РФ установила запрет на посещение своих заседаний представителями американских масс-медиа, признанных выполняющими функции иностранного агента. Мера была введена в качестве ответа на лишение аккредитации при Конгрессе США представителей ряда российских СМИ.
При этом в принятом ГД РФ постановлении содержалась рекомендация законодательным органам в регионах России установить аналогичный запрет. Примеру ГД РФ решили последовать парламенты Санкт-Петербурга и Башкирии, Алтайского края, а также еще ряда субъектов федерации. В Приморье запрет на посещение сотрудниками СМИ-иноагентов заседаний краевого парламента может быть установлен уже 31 января, в ходе очередной сессии ЗС ПК.
5 декабря 2017 года Минюст РФ внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, радио «Голос Америки» и «Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (AzatliqRadiosi), а также издания «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
Артем СТРОГИН.
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