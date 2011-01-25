«Справедливая Россия» отказалась от тигра

Ребрендинга партии не будет, заявил лидер парламентской фракции «Справедливой России» Николай ЛЕВИЧЕВ. Ранее сообщалось, что партия поменяет флаг, получит герб и эмблему, а также, возможно, выберет символом уссурийского тигра.

Где как не в Приморье было обрадоваться за партийный символ. У «Единой России» есть медведь, у партии-соседа нет, а тигр и медведь – звери мощные, хищные, вполне могут олицетворять партийные цели. Имеют же звериные символы партии в США, символ Демократической партии – осел, Республиканской – слон.

Лидер приморского регионального отделения «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ успел поддержать идею: «Это очень хорошая идея, благородный и величественный тигр украсит наше движение».Но Николай Левичев намерения опроверг. «Партия не собирается утверждать в качестве символики изображение уссурийского тигра. Это очередной пузырь, никакого ребрендинга не будет, не будет никаких тигров», - сказал он.