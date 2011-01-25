Депутаты проверили ГИБДД

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания провела проверку госавтоинспекции и выявила ряд нарушений, информацию о которых направила в прокуратуру края.

По словам начальника ГИБДД УВД по Приморскому краю Александра ЛЫСЕНКО, этот вопрос стоит на особом контроле. Снять напряженность возможно уже в 2011 году. Сейчас, по информации ГИБДД, проведены конкурсы и определено 55 коммерческих предприятий по краю, где можно пройти диагностику автомобиля и технический осмотр. Однако, обратили внимание депутаты, цены на услуги достигают в них нескольких тысяч рублей, когда размер самой госпошлины - несколько сотен рублей. Как один из вариантов выхода из ситуации, по мнению начальника ГИБДД, – создание муниципальных пунктов технического осмотра.

Учитывая актуальность проблемы для всех жителей Приморья, проблему организации техосмотра депутаты рассмотрят отдельно на заседании комитета по региональной политике и законности. Поскольку тема очень острая для края, не исключено, что на заседание прилетит член Совета Федерации от Приморья Владимир КИКОТЬ.

Между тем фактами незаконной торговли транзитными номерами займется департамент обеспечения безопасности МВД РФ. Об этом заявил член Совета Федерации и экс-глава ГИБДД РФ Владимир ФЕДОРОВ.