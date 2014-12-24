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В Приморье появится новый город
На прошедешей неделе депутаты Законодательного Собрания приняли закон «О городском округе Большой Камень». Статус закрытого территориального образования с Большого Камня еще в сентябре указом снял президент России Владимир Путин. С 1 января 2015 года Большой Камень становится городским округом. А приморским парламентариям и администрации было дано полгода на упразднение ЗАТО.
И вот на днях депутаты подписали закон, который определяет границы нового города. В него войдут села Суходол и Петровка, которые и до этого были в составе ЗАТО.
По словам депутата Джамбулата ТЕКИЕВА, вопрос снятия с Большого Камня статуса ЗАТО поднимался неоднократно.
«Статус не позволял инвесторам, желающим вкладывать средства в развитие судостроения в крае, использовать все свои возможности. Этот вопрос поднимал губернатор Владимир Миклушевский, и со своей стороны мы максимально быстро выполнили работу по снятию статуса. Можно сказать, что сегодня мы вопрос закрыли, осталось лишь определиться с системой местного самоуправления в Большом Камне», - отметил Джамбулат Текиев.
Напомним, вопрос о снятии статуса ЗАТО поднимали и сами жители города на встречах с главой Приморья, в связи с чем Владимир Миклушевский обратился в правительство РФ с инициативой об изменении статуса ЗАТО. Договоренность была достигнута в ходе встречи Владимира Миклушевского и заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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