В Приморье появится новый город

На прошедешей неделе депутаты Законодательного Собрания приняли закон «О городском округе Большой Камень». Статус закрытого территориального образования с Большого Камня еще в сентябре указом снял президент России Владимир Путин. С 1 января 2015 года Большой Камень становится городским округом. А приморским парламентариям и администрации было дано полгода на упразднение ЗАТО.

И вот на днях депутаты подписали закон, который определяет границы нового города. В него войдут села Суходол и Петровка, которые и до этого были в составе ЗАТО.

По словам депутата Джамбулата ТЕКИЕВА, вопрос снятия с Большого Камня статуса ЗАТО поднимался неоднократно.

«Статус не позволял инвесторам, желающим вкладывать средства в развитие судостроения в крае, использовать все свои возможности. Этот вопрос поднимал губернатор Владимир Миклушевский, и со своей стороны мы максимально быстро выполнили работу по снятию статуса. Можно сказать, что сегодня мы вопрос закрыли, осталось лишь определиться с системой местного самоуправления в Большом Камне», - отметил Джамбулат Текиев.

Напомним, вопрос о снятии статуса ЗАТО поднимали и сами жители города на встречах с главой Приморья, в связи с чем Владимир Миклушевский обратился в правительство РФ с инициативой об изменении статуса ЗАТО. Договоренность была достигнута в ходе встречи Владимира Миклушевского и заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.