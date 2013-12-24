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Губернатор Приморья выступил с предложением о преференциях для предприятий - участников образовательных кластеров

24 Декабря 2013, 09:46 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 23 декабря выступил с докладом на совместном заседании Госсовета и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

В своем докладе, касающемся направления «Образование», Владимир Миклушевский подчеркнул, что  к 2020 году в России должно быть создано 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И их необходимо обеспечить кадрами соответствующей квалификации.

 В качестве одного из главных путей решения этой задачи глава Приморья отметил организацию обучения граждан новым компетенциям. При этом важно не только обучение новых специалистов, но и переподготовка уже существующих кадров.

 «Формирование на региональном уровне соответствующей системы профессионального и дополнительного профессионального образования создаст условия для реальной профессиональной мобильности трудовых ресурсов», - заявил Владимир Миклушевский.

По мнению Губернатора Приморья, это обеспечит максимальное соответствие кадровых ресурсов требованиям современной экономики. Именно такую задачу поставил Президент Владимир Путин.

«Мы в Приморье такую работу уже начали. Один из примеров - организация подготовки кадров для развивающихся отраслей экономики и отдельных предприятий в Большом Камне. Здесь сформирован образовательный кластер судостроения», - отметил Владимир Миклушевский.

Кроме того, глава Приморья в своем докладе отметил тенденцию, когда бизнес-сообщество, неудовлетворенное результатами традиционной подготовки специалистов, организует альтернативные формы подготовки кадров. Это, к примеру, создание учебных центров.

По мнению Владимира Миклушевского, такие центры можно создавать на базе государственных образовательных учреждений – все ресурсы для этого есть.

«Для развития этого направления необходимо создавать условия для мотивации предприятий, участвующих в образовательной деятельности», - предложил Владимир Миклушевский.

Президент России нашел эти предложения интересными для обсуждения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: бизнес  судостроение  Путин  госсовет  предприятия  образование  льготы  миклушевский  обучение  кадры 



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