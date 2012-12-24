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"Территориальному фонду обязательного медицинского страхования" в Приморском крае назначили временного директора
24 Декабря 2012, 12:28 | Приморье
Временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования" в Приморском крае назначена Людмила Кирий.
Приказ о ее назначении губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал 20 декабря. Ранее Людмила Кирий занимала должность заместителя директора ТФОМС ПК по медицинским вопросам.
Юрий Морозов, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Юрий Морозов
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