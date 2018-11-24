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Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
Кроме него, отказ получили еще 13 выдвиженцев
24 ноября Избирательная комиссия Приморского края определила окончательный список зарегистрированных кандидатов на повторных выборах губернатора. В него не вошел участник второго тура прошлых выборов, самовыдвиженец Андрей ИЩЕНКО. Причем «подкосили» его не только «двойные» подписи муниципальных депутатов, но и грубые ошибки в листах поддержки, заполненных избирателями Приморья.
Напомним, что в ходе проверки документов, предоставленных Андреем Ищенко на регистрацию, крайизбирком установил: несколько муниципальных депутатов, подписавшихся в его поддержку, ранее уже подписались за других кандидатов в губернаторы. Из 147 собранных Ищенко подписей 11 были не засчитаны, а две признаны недостоверными (их проставили лица, уже не являющиеся депутатами). 134 оставшихся подписей в 22 муниципальных образованиях для прохождения кандидатом «муниципального фильтра» оказалось недостаточно – по закону, необходимо не менее 140 действительных подписей не менее, чем в 26 муниципалитетах.
Как самовыдвиженцу, Андрею Ищенко необходимо было дополнительно собрать около 8 тысяч подписей избирателей Приморья. Однако из представленных им в комиссию 7999 подписей недействительными и (или) недостоверными были признаны 2670, то есть около трети от общего количества. Это значительно превышает допустимый процент брака. Более того, после уточнения Андреем Ищенко своего статуса в организации «Дети войны» (исправления в документы для крайизбиркома он внес 22 ноября – прим. автора), его данные, указанные во всех подписных листах, не соответствуют реальным. Из-за этого в случае проведения дополнительной или повторной проверки подписных листов недействительными были бы признаны все 7999 подписей.
Основываясь на результатах проверки документов, поданных Ищенко, крайизбирком принял решение отказать ему в регистрации кандидатом на должность главы края. Аналогичное решение сегодня было принято еще по 13 выдвигавшимся кандидатам: ряд из них представил в комиссию неполный пакет требуемых документов, а некоторые не сдавали документы на регистрацию вообще.
Таким образом, в бюллетене на повторных выборах губернатора жители Приморья, как и 9 сентября, увидят пять фамилий. Это врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО (самовыдвиженец), депутат Госдумы Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР), бывший вице-губернатор Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), предприниматель Алексей ТИМЧЕНКО («Партия роста») и депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России!»). Выборы главы региона состоятся 16 декабря.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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опять клоунаду путин устроил . . тварь