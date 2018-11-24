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Администрацию края покинул один из самых опытных вице-губернаторов
Павлу Серебрякову довелось поработать при трех руководителях края
В субботу, 24 ноября, стало известно, что вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Он долгое время курировал вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта в Приморье, сообщает сайт администрации Приморья.
Павел Серебряков поработал вице-губернатором при трех главах региона: Владимире Миклушевском, Андрее Тарасенко и Олеге Кожемяко. Серебряков был генеральным директором ООО «Управляющая компания «Славда», депутатом Думы Владивостока третьего созыва, депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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