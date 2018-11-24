Администрацию края покинул один из самых опытных вице-губернаторов

Павлу Серебрякову довелось поработать при трех руководителях края

В субботу, 24 ноября, стало известно, что вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он долгое время курировал вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта в Приморье, сообщает сайт администрации Приморья.

Павел Серебряков поработал вице-губернатором при трех главах региона: Владимире Миклушевском, Андрее Тарасенко и Олеге Кожемяко. Серебряков был генеральным директором ООО «Управляющая компания «Славда», депутатом Думы Владивостока третьего созыва, депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва.