"Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"

Один из экс-кандидатов поделился подробностями участия в предвыборной гонке

Как уже сообщалось, по итогам проверки краевым избиркомом подписей за депутата Думы Михайловского района Александра Коваленко, который выдвигался в кандидаты на пост губернатора Приморского края в порядке самовыдвижения, выявлено, что имеющихся подписей недостаточно для прохождения муниципального фильтра. Напомним, что в ненешней избирателькой кампании он заявил о своем желании участвовать в выборах первым из кандидатов. Теперь уже с экс-кандидатом в губернаторы побеседовал наш корреспондент.





- Александр Игоревич, сегодня можно уже подвести промежуточные итоги того, что было сделано за последние несколько недель. Но сначала расскажите, что стало ключевым фактором при принятии решения о вашем участии в повторных выборах губернатора края?

- То же самое, что в свое время мотивировало меня стать депутатом - это чувство ответственности перед людьми. После заявления Эллы Панфиловой о проведении нового тура выборов я решил, что готов попробовать свои силы. Когда я делал свое первое публичное заявление по этой теме, я и представить себе не мог, что в этих выборах будут принимать участие более двадцати кандидатов. Также, когда я делал этот шаг, конечно, я, как и любой нормальный человек, немного сомневался, но не настолько, чтобы его не совершить, так как я люблю Приморский край, и верю в то, что дорогу осилит идущий. Тем более, что такое окно возможностей открывается всего лишь раз в пять лет.

Кстати, я был единственным кандидатом из Уссурийска, города который до последнего времени был главным поставщиком всех негативных инфоповодов на всю страну, что мне как его уроженцу и жителю по понятным причинам не может нравиться. Мне хочется менять негативные тенденции, которые напрямую или опосредованно влияют на мой родной город.

- Что вы думаете о других кандидатах?

- В этом смысле я не за хороших или за плохих ребят. Я - за процедуры. Все должно соответствовать закону. Но не только, конечно уровень и политический вес заявившихся кандидатов также вызвал у меня определенные вопросы. Мне в принципе непонятно, как можно участвовать в таком масштабном событии в жизни края как выборы губернатора в качестве так называемого «спойлера» или пиара ради?! Кто-то ушел, не успев начать, а кто-то не счел нужным дойти до второй контрольной точки, которой является регистрация кандидата. Большая часть конкурентов, из числа заявившихся, как показало время, это люди, которые просто хотели в очередной раз напомнить о себе, либо размыть результаты других кандидатов. К сожалению, политиканство это то самое слово, которым можно описать их реальную мотивацию.

Я в свою очередь выдвигался, чтобы пройти все этапы голосования, и занять то место, которое по факту на сегодняшний день соответствует моему электоральному потенциалу. Это не игра. Это очень серьёзные вещи. Для меня все на этом пути было важным. Видимо по этой причине я оказался среди той половины кандидатов, которая не только громко заявилась на эти выборы, но которая собрала и сдала в избирком края пакет документов, необходимый для регистрации, хотя и не в полном объеме. Для меня действительно важен каждый голос и тут дело не в количестве, а в поддержке граждан как таковой. И эту поддержку я прочувствовал на себе.

- Почему вы сошли с дистанции?

- Мы провели полноценную кампанию по публичному сбору подписей в торговых центрах города Уссурийска и Михайловки, и отчасти выполнили требования по прохождению муниципального фильтра. Но нам по объективным причинам не хватило времени и известности, так как я все еще достаточно молодой политик. Мой край меняется, и я хочу меняться вместе с ним, а для этого нужно оставаться в текущей политической повестке, что я и далее намерен делать на постоянной основе.

- Как повлияли на вас эти выборы?

- Эта гонка стала для меня своеобразной пробой пера, но для меня важно было провести всю кампанию на самом высоком уровне, что мне и моей команде, как мне думается, удалось, несмотря, на тяжелую политическую обстановку. Безусловно, этот этап выборов помог мне с моим личным самоопределением, как политика. Именно во время участия в них я прочувствовал на самом деле, что такое управленческий масштаб губернатора края. Я не отказываюсь от своей платформы и желания рассказать о том, как я вижу ситуацию в крае, и мне хочется честно говорить о проблемах региона, а также отвечать на вызовы, перед которыми он стоит. В целом эти выборы стали для меня большим шагом вперед.

- Каковы ваши прогнозы на эти выборы?

- Тут трудно судить, но мне весьма близка позиция временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, и, конечно же, я считаю нужным его поддержать, потому что из всех, кто сегодня заявлен и прошел фильтр это, безусловно, наиболее реальный кандидат с огромным опытом. Вся его работа в других регионах показывает, что он умеет справляться со сложными ситуациями, брать их под контроль и делать так, чтобы регион получал динамичное развитие. На сегодняшний день именно он является консолидирующей фигурой в крае. Если же говорить об общей тенденции, верно, будет вспомнить поговорку о том, что много званных, но мало избранных.