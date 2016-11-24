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Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
Третий Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2017 года в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Также ряд мероприятий пройдет в «нулевой день» Форума – 5 сентября. Это решение было принято на заседании Организационного комитета форума, которое прошло 24 ноября в Москве под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Минвостокразвития РФ.
Как отметил вице-премьер, второй Восточный экономический форум стал значимым событием для представителей бизнеса и политических кругов. «Высокий уровень проведения Форума повышает планку нашей ответственности. Достаточно быстро за два года Форум стал одним из ведущих политических и экономических событий. Проведение ВЭФ важно для Дальнего Востока и всей нашей Родины. Любой крупный проект, тем более такой мега-проект как Восточный экономический форум, – всегда очень сложен для реализации. Это целый комплекс мероприятий. Он создается совместно всем коллективом, всеми министерствами, ведомствами и другими участниками. Мы все должны задуматься над тем, как лучше провести Форум, и что мы должны для этого сделать. Это наша общая напряженная творческая задача. Дальний Восток должен стать конкурентным. У макрорегиона сильные соседи. Мы должны выигрывать. Успех форума зависит от каждого из нас», – подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, третий ВЭФ должен показать динамику развития Дальнего Востока, рассказать о первых результатах новой экономической политики и представить инструменты экономического стимулирования макрорегиона. «Это будет лишь демонстрация первых результатов. Мы прекрасно понимаем, что пока это лишь первые подписанные соглашения, и их реализация только началась. Они не могут быть выполнены в полном объеме за 1-2 года. Но работа идет, тенденция есть. Начинают строиться предприятия, создаваться рабочие места, производиться новая продукция», - заявил он, уточнив, что «сам Форум – это не просто площадка, где собираются люди, а практический инструмент развития Дальнего Востока», наряду с другими механизмами.
«Восточный экономический форум – это очередной экзамен, к которому надо пройти весь производственный цикл», – отметил вице-премьер. По его словам, на Дальнем Востоке есть ряд проблем, которые стали решаться, в том числе нехватка рабочей силы. «Мы должны ликвидировать разрыв между нарастающим объемом экономики и недостатком людей. Это важная часть нашей работы», - сказал он.
Одна из задач предстоящего ВЭФ – правильное использование потенциала Дальневосточного федерального университета. «ДВФУ должен развиваться, становиться одним из опорных вузов России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не просто площадка. Проведение Форума должно принести пользу университету, когда сюда приезжает весь цвет бизнеса АТР, это можно и нужно использовать», - уточнил полпред.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Второй Восточный экономический форум состоялся 2 и 3 сентября 2016 года во Владивостоке. На форуме было подписано 216 инвестиционных соглашений на сумму более 1,8 трлн рублей. Самыми многочисленными стали делегации из Японии - 246 человек, Китая – 227, Кореи – 128. Состоялось 5 межстрановых диалогов. Центральным мероприятием Восточного экономического форума было пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» с участием Президента России Владимира Владимировича Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Республики Корея Пак Кын Хе. Мероприятие посетило 3 500 участников и 1 100 представителей СМИ из 56 стран. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
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