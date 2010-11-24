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Наступает год перемен
Краевая избирательная комиссия напомнила депутатам Законодательного Собрания Приморья о необходимости определиться с датой очередных выборов.
Наступающий 2011 год - последний для ЗС ПК в нынешнем его составе. Срок полномочий депутатов истечет в конце будущего года, точнее, в октябре. И хотя время до новых выборов еще есть, определенность важна. Важно, к какому сроку готовиться партиям и потенциальным кандидатам, когда аккумулировать финансовые и организационные ресурсы, искать союзников и разрабатывать стратегию.
У нынешних депутатов есть выбор: либо назначать выборы на единый день голосования в декабре 2011 года, совмещая их с выборами депутатов Госдумы, либо в марте 2012-го, совмещая с выборами президента. В первом случае наши избранники пересидят в депутатском статусе месяц-полтора, во втором - почти пять месяцев.
Для «Единой России» предпочтительнее март, сказал «ЗР» один из приморских депутатов. Логика такова: взяв пиар-старт еще осенью 2011-го, партия будет на слуху, как минимум, еще три первых месяца 2012 года. Учитывая, что один из возможных кандидатов в президенты - непартийный лидер партии Владимир ПУТИН, а его предвыборная кампания, мол, никак без «Единой России» не обойдется. Как известно спикер Госдумы Борис Грызлов рекомендовал приморским коллегам, декабрь 2011 г.
Скоро начнутся консультации по поводу возможной даты выборов, потом думать будут депутаты профильного комитета ЗК ПК, параллельно решение будет приниматься в региональном политсовете единороссов и во фракцией партии в краевом парламенте и, в конце концов, на заседании Законодательного Собрания.
Между тем происходят изменения и в самой избирательной комиссии. Так, член движения ТИГР Александр САМСОНОВ утверждён избиркомом края в качестве члена Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. На этом посту он сменил Павла АШИХМИНА, который стал депутатом Заксобрания Приморского края по спискам КПРФ, сменив в свою очередь осужденного экс-депутата Дмитрия МУДРОВА.
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