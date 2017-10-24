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Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
Эдуард Портнов отстранен от должности вице-губернатора Приморского края. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко 23 октября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
В администрации Приморья Эдуард Портнов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
Решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям.
«Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля. Врио губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало», – прокомментировали в пресс-службе.
Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет вице-губернатор Александр Юров.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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