Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие

Эдуард Портнов отстранен от должности вице-губернатора Приморского края. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко 23 октября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

В администрации Приморья Эдуард Портнов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям.

«Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля. Врио губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало», – прокомментировали в пресс-службе.

Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет вице-губернатор Александр Юров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.