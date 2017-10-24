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Директора пошли на "выход"
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО одним ударом разрубил «гордиев узел» сразу двух проблемных предприятий Приморья, приняв решение о смене руководителей ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата) и КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю).
Во время посещения ГОКа глава региона принял решение об увольнении директора компании Владимира КАЛИНОВСКОГО, который ранее пожаловался на задержку второго транша краевых субсидий, из-за чего компания не смогла 20 сентября запустить основное производство.
Новым директором комбината назначен бывший топ-менеджер Лермонтовского ГОКа Юрий ДАНИЛОВ.
«Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», - сказал г-н Тарасенко на встрече с трудовым коллективом ЛГОКа.
Отметим, что сегодня единственным источником для ведения производственной деятельности Лермонтовки являются субсидии из краевого бюджета. Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, на прошлой неделе наконец был решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 млн рублей из бюджета края.
Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго». В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил добычу руды. Запуск основного производства был запланирован на 20 сентября, однако был отложен в связи с отсутствием у предприятия средств.
Следующей «на выход» проследовала директор «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА. При этом Андрей Тарасенко признал ее работу неэффективной по многим показателям. Новым директором КГУП назначен Федор ЯРОШЕВИЧ, бывший председатель совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ-Калининград». Перед менеджером поставлена конкретная задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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