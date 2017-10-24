Василий Усольцев: Мы ремонтируем наиболее востребованные участки

Первый заместитель главы региона - о том, куда сегодня ведут дороги Приморья

Найти баланс между развитием дорожной сети Приморья на перспективу и латанием ям на существующих дорогах - дело непростое. Особенно, если возможности краевого бюджета ограничены, а список проблемных объектов дорожной инфраструктуры регулярно пополняется. Однако, уверяет первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, региону удается поддерживать в приемлемом состоянии основные автотрассы, не забывая о строительстве новых.

О приоритетах дорожного строительства, перспективах ремонта ветхих мостов и задачах проекта «Безопасные и качественные дороги» первый заместитель главы региона рассказал в интервью деловой газете «Золотой Рог».

Необходимое сегодня и необходимое завтра

- Приморские дороги сегодня демонстрируют большой контраст: с одной стороны, современнейшая бетонка в обход Артема, с другой - разбитые большегрузами дороги в Находку. Наверное, у всех автомобилистов Приморья возникает вопрос: а достаточно ли в бюджете Приморского края средств на содержание и текущий ремонт краевых дорог? Или все средства сегодня идут на строительство новой трассы Владивосток - Находка - порт Восточный?

- Если я отвечу, что денег в бюджете на все дороги Приморья достаточно, это будет лукавством. Финансирование дорожной деятельности идет из нескольких источников: региональный дорожный фонд формируется за счет акцизов на топливо, которые расписываются на субъект РФ или муниципалитеты, но может быть дополнен федеральными средствами на целевые проекты или межбюджетными трансфертами, размер которых определяется Минтрансом РФ, а также средствами регионального бюджета.

В 2017 году финансирование содержания дорог регионального значения в Приморском крае составляет 83% от нормативной потребности, или 2,36 млрд рублей. Затраты на ремонт дорог составляют 20% от нормативной потребности, или 600 млн рублей. Значительная доля этих средств направлена на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе на ремонт автомобильной дороги регионального значения Артем - Находка - порт Восточный.

В Приморском крае достаточно развитая сеть автодорог - около 40 тысяч километров, и денег на их содержание и ремонт всегда будет не хватать, это не дешевое удовольствие. Однако развитие края не должно останавливаться из-за неразвитости путей сообщения, и важно правильно распределять средства между необходимым сегодня и необходимым завтра. Поэтому, помимо расходов на содержание и ремонт дорог, мы закладываем в бюджете Приморского края средства на проектирование и создание новых объектов. Например, в последние два года мы активно работали над созданием дорожной инфраструктуры для территорий опережающего развития, а также строили объекты международного транспортного коридора «Приморье-1».

- Еще в феврале 2016 года на трассе в Находку обрушился мост через реку Литовку. Планируется ли восстанавливать это сооружение или временный мост станет постоянным?

- Проект нового моста в Новолитовске подготовлен и в настоящее время проходит госэкспертизу. Конструкция непростая, поэтому к проектным работам мы подошли очень серьезно. Компания, которая выиграла первый конкурс на проектирование объекта, не справилась с задачей - проект дважды получил отрицательное заключение экспертизы. Департаментом дорожного хозяйства было принято решение отказаться от работы с данным проектировщиком. 3 октября мы заключили новый государственный контракт, на этот раз с приморской компанией ООО «ПримПроект», на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту «Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае». В декабре 2018 года новый мост через Литовку должен быть готов.

- Успеет ли край отремонтировать остальные мосты до того, как они рухнут? Разработана ли программа реконструкции ветхих мостов?

- В Приморском крае насчитывается почти 1,6 тысяч мостов и мостовых сооружений. Количество аварийных и требующих ремонта мостов постоянно меняется, но в список объектов, подлежащих ремонту в первую очередь, входит 139 объектов. Проект соответствующей программы разработан и находится на рассмотрении главы региона. После утверждения будем искать источники финансирования - суммы на ремонт многих мостов требуются значительные, необходимо привлекать средства не только из дорожного фонда. Не исключено, что обратимся за содействием к федеральному центру, поищем возможности применения механизма государственно-частного партнерства по таким объектам.

- Ведутся ли в Приморье работы по восстановлению мостов, разрушенных наводнением?

- Что касается аварийных мостов, поврежденных или уничтоженных тайфуном «Лайонрок», то огромный объем работы по их восстановлению проделало краевое АО «Примавтодор». Работы велись на участке трассы Осиновка - Рудная Пристань в Чугуевском районе, на дорогах Дальнегорск - Черемшаны, Уборка - Самарка - Ариадное, Новомихайловка - Чугуевка - Лазо, Усть-Соболевка - Максимовка и Усть-Соболевка - Аэропорт, Кавалерово - Хрустальный, через реку Зеркальную на автодороге к селу Суворово Кавалеровского района. Хотелось бы отметить колоссальный труд по ликвидации последствий прошлогоднего тайфуна, который проделал «Примавтодор» вместе с муниципальными подрядчиками. Еще прошлой осенью на пострадавших от наводнения участках дорог в кратчайшие сроки был восстановлен проезд, а в текущем году эти участки были приведены к нормативному состоянию.

Приоритеты - безопасность и качество

- Каковы наиболее значимые объекты дорожной инфраструктуры Приморья, отремонтированные в 2017 году АО «Примавтодор»?

- В рамках ремонтной программы 2017 года основные силы и средства были сконцентрированы на ремонте трассы в Находку, за последние годы серьезно потрепанной большегрузами. В 2018 году работы на этой дороге продолжатся, что потребует серьезного финансирования в рамках расходов на ремонт. Кроме того, на этой и других дорогах мы намерены ввести жесткий весовой контроль, чтобы снизить вероятность повторения аварийных ситуаций в будущем. Этим мы решим сразу две задачи: с одной стороны, нужно дисциплинировать перевозчиков, а с другой - делать дороги, способные выдержать повышенную нагрузку на ось.

В общей сложности в 2017 году в крае было запланировано отремонтировать 122,9 км автомобильных дорог, основным производителем работ по ним является АО «Примавтодор». В эти дни завершается реконструкция дороги-ответвления от находкинской трассы в сторону Анисимовки, где активно формируется туристический кластер. Практически весь этот участок получил новое асфальтобетонное покрытие. Завершаются работы по ремонту - а фактически, строительству - дороги к популярной у приморцев и гостей края горнолыжной базе в Арсеньеве, где ранее отсутствовало твердое покрытие. Отремонтированы подъездные дороги к селам Цуканово и Андреевка в Хасанском районе, окончены работы по ремонту трех искусственных сооружений через реку Маргаритовку в Ольгинском районе.

- Кто и каким образом осуществляет контроль качества выполненных работ?

- Этим занимается КГКУ «Примуправтодор», в свое время выделенное из департамента дорожного хозяйства Приморского края. «Примуправтодор» имеет представителей во всех муниципальных образованиях, что позволяет тщательно следить за качеством работы по ремонту дорог. В случае если качество работ не соответствует заявленным требованиям, вводится запрет на оплату подрядчику до устранения замечаний. Подчеркну, что выполнение работ АО «Примавтодор» контролируется так же строго, как и работа других подрядчиков.

- В этом году в Приморье стартовал федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Каков объем бюджетных ассигнований на данный проект?

- Общий объем финансирования мероприятий по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году составляет 1 млрд 442,8 млн рублей. По условиям проекта, пропорции софинансирования со стороны федерации и края составляют 50 на 50, но регион и муниципалитеты вложили чуть больше половины средств: федеральный бюджет выделил 625 млн рублей, консолидированный бюджет Приморского края - 817,8 млн рублей. Из почти полутора миллиардов общего бюджета «Безопасных и качественных дорог» в 2017 году на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения направлено 475,76 млн рублей, на автомобильные дороги местного значения - 967,04 млн рублей.

- По какому принципу распределялось финансирование между муниципальными образованиями?

- По условиям проекта мы можем потратить средства только на ремонт дорог Владивостокской агломерации, которая вошла в число 38 городских агломерации России, получивших федеральные средства на «Безопасные и качественные дороги». Распределение финансирования между муниципальными образованиями, происходило в зависимости от протяженности автомобильных дорог. По понятным причинам, наибольшая сумма - 623 млн рублей, направлена на Владивосток. Артем получил 160 млн рублей, Надеждинский и Шкотовский районы - 91 млн рублей и 92 млн рублей соответственно.

При определении плана работ на 2017 год мы выбирали наиболее загруженные участки дорог, используя информацию общественных организаций и перечень жалоб организаций. Думаю, список первоочередных мероприятий в рамках проекта не вызвал вопросов. Работы успеваем завершить к концу октября, как того требует программа; оплата подрядчикам будет произведена до конца финансового года.

- Составлен ли уже план мероприятий на последующие годы реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»? Какие итоги ожидают получить власти Приморья по его итогам?

- Главным итогом должна стать удовлетворенность людей качеством дорог, пусть это и звучит банально. Есть, конечно, и формальные показатели, один из которых - снижение количества аварийно опасных участков дорог Владивостокской агломерации. К 2019 году таких участков должно стать как минимум на 56 единиц меньше. Второй критерий - доведение дорог до нормативного состояния: в 2018 году необходимо обеспечить нормативное состояние не менее 42% дорог агломерации, а в 2019 году - не менее 50,5% дорог. На мой взгляд, если проект «Безопасные и качественные дороги» будет продолжен и реализован в полном объеме, через несколько лет проблемные вопросы, связанные с состоянием дорог Владивостокской агломерации, будут закрыты полностью.

В 2018 году сумма ассигнований на «Безопасные и качественные дороги» немного вырастет - до 1,46 млрд рублей. В настоящее время составляется план мероприятий на последующие годы реализации проекта. Приоритет отдается дорогам с интенсивным движением, автобусным сообщением. Кроме того, при составлении планов учитываются результаты мониторинга Общероссийского народного фронта «Карта «убитых» дорог», мнения и жалобы жителей, предложения представителей «Народного контроля», подкрепленные депутатскими решениями.

- Есть ли проблемы с освоением средств, выделенных на ремонт дорог, в муниципалитетах? Какие меры предпринимает администрация Приморья для их решения?

- Начну с того, что по разным видам субсидий муниципальные образования края в 2017 году получили на содержание и ремонт дорог 646 млн рублей из краевого бюджета. Это не считая средств, полученных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая проблема многих муниципальных образований, особенно отдаленных районов в центре и на севере Приморья - отсутствие участников торгов на право выполнить работы по ремонту и содержанию дорог. В этой ситуации сложно переоценить роль «Примавтодора», который берет на себя исполнение работ там, где просто нет организаций с необходимым количеством специалистов и техники. Тем не менее по итогам 2017 года мы ожидаем хороших показателей освоения средств, выделенных муниципалитетам на ремонт дорог.

Досье "Золотого Рога": Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», курируемого на уровне президента РФ Владимира ПУТИНА и правительства РФ. В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняются работы по приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Решение этой задачи достигается за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий.

Пути сообщения - пути развития

- Кроме безопасности и комфорта передвижения дороги должны обеспечивать экономическое развитие региона. Какова текущая ситуация со строительством дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, а также дорог к территориям опережающего развития, созданным в Приморье?

- Владивосток - Находка - порт Восточный - крайне нужная Приморью дорога, полностью построить которую планируется к 2025 году. Сегодня работаем по второму участку кстоимостью 20,6 млрд рублей между Артемом и Большом Камнем. Не буду скрывать: строительство ведется с большим напряжением для бюджета, но благодаря серьезному объему федерального софинансирования уже выполнен серьезный объем работ. В настоящее время решаем по дальнейшему строительству: проектировать весь оставшийся участок от Большого Камня до Находки либо разбить его на два этапа. Департаменту дорожного хозяйства поставлена задача готовиться к выполнению проектных работ, чтобы заблаговременно направить заявку на софинансирование проекта третьей очереди дороги.

К созданным в регионе ТОРам мы подвели дороги в полном объеме, как и обещали. По объекту «Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5» в настоящее время выполняются устройство основания дорожной одежды и устройство асфальтобетонного покрытия. На автомобильной дороге Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае выполняются работы по устройству слоев дорожной одежды. На строительстве автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» ведутся работы по устройству насыпи земляного полотна, рабочих слоев дорожной одежды. Добавлю, что в рамках создания инфраструктуры в районе ТОР «Михайловский» также производится ремонт 28,5 км существующих дорог общего пользования регионального значения.

Еще по одному объекту строительство внутриплощадочных дорог перенесено на 2018 год, так как раньше не было понимания относительно планов резидентов ТОРа.

- Какие еще мероприятия по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры Приморья помимо проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся в настоящее время?

- Нельзя не сказать про пригородные железнодорожные перевозки. Благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы удается обеспечивать стабильную работу, понятное и отвечающее интересам граждан расписание электричек.

Второй приоритет - развитие внутрикраевых авиаперевозок. В этом плане Приморье сегодня занимает одно из ведущих мест в России, практически восстановлена сеть маршрутов, которые имелись в советское время. Отмечу, что восстановление наземной инфраструктуры потребовало достаточно скромных вложений - выбранный нами тип воздушных судов для внутрикраевых перевозок достаточно удобен с точки зрения минимальных требований к посадочным площадкам.

- Новый руководитель Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО еще в первые дни своей работы отметил неразвитость прибрежного пассажирского сообщения между муниципалитетами. Получили ли профильные департаменты какие-либо указания на этот счет?

- Мы получили указание подготовить доклад о состоянии и перспективах развития межмуниципальных маршрутов, а также изучить состояние причалов. Давно обсуждается возможность открытия маршрута из Владивостока в Большой Камень, но о чем-то конкретном на этот счет говорить рано.

- Решен ли вопрос с источниками финансирования проектов по развитию транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»? Проявляют ли интерес к этим проектам зарубежные инвесторы?

- Иностранным инвесторам эти проекты, безусловно, интересны, со многими компаниями ведем переговоры. По информации АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», интерес к инвестиционным проектам в области дорожного хозяйства на территории Приморья проявляет китайская строительная корпорация «Гуанда» из провинции Цзилинь. В качестве пилотного проекта ей предложено рассмотреть возможность проектирования и строительства мостового перехода либо участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края.

Ключевой вопрос - это предоставление гарантий на тот или иной проект из бюджета Приморского края, что, по сути, серьезно ограничивает возможность финансирования других статей. Для нас более предпочтителен механизм государственно-частного партнерства или концессионного соглашения, который не создает такой нагрузки на бюджет. Проект МТК «Приморье-1» пока тянем самостоятельно, с помощью федерального софинансирования развиваем участок между Уссурийском и Пограничным, а также строим упомянутую дорогу Владивосток - Находка - порт Восточный. По коридору «Приморье-2» намерены осуществлять развитие на основе ГЧП или концессии, поскольку развитие этого МТК тесно увязано с развитием портов и пониманием будущих объемов перевозок.

Отремонтированных или построенных новых дорог в Приморье все больше.



ВОПРОС РЕБРОМ

- В Приморье завершился теплый период, когда на дорогах традиционно увеличивается интенсивность движения и возрастает число аварий. На ваш взгляд, правы ли те, кто связывает статистику ДТП, в том числе с летальным исходом, исключительно с состоянием дорог?

- Сложно сравнивать осенний и летний сезон, ведь в летний период на дорогах Приморья традиционно присутствует много автомобилистов из других регионов. Однако я бы не связывал рост аварийности летом исключительно с состоянием наших дорог. Аварийность на дорогах Приморья в большей степени связана, с моей точки зрения, с недисциплинированностью участников движения: нарушением ими скоростного режима, выездом на встречную полосу движения, управлением автомобилем в состоянии опьянения.

Безусловно, сложности с движением на участках дорог, где велись ремонтные работы, присутствовали. Особенно это было заметно на дороге Владивосток - Находка, где мы были вынуждены проводить масштабный ремонт в том числе в отпускной сезон. Но на всех участках, где велись ремонтные работы, были установлены соответствующие предупреждающие знаки - человек, который неукоснительно соблюдает правила дорожного движения, не попал бы в неприятную историю… На сегодняшний день работы на находкинской трассе завершены, отремонтированные участки прошли госприемку.

На верхнем фото: Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев: «В общей сложности в 2017 году в крае было запланировано отремонтировать 122,9 км автомобильных дорог, основным производителем работ по ним является АО «Примавтодор». Фото из архива.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток