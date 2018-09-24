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Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
В Приморье прошла акция протеста, на которой были озвучены претензии к президенту, правительству и депутатам всем уровней
23 сентября в Кавалерово на центральной площади состоялся митинг протеста против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и роста цен на ЖКХ и ГСМ, организованный местным отделением КПРФ во главе с секретарем отделения Ириной ИЩЕНКО, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
И, хотя митинг не был многочисленным - собралось около 50 человек, но по накалу страстей он был очень насыщенным. В итоговой резолюции, обращенной к президенту, депутатам Совета Федерации и Госдумы, правительству РФ протестанты потребовали прекратить работу по увеличению пенсионного возраста для женщин и мужчин, не повышать НДС до 20%, так как это приведет к еще более бедственному положению большинства населения. Содержится и требование по снижению цен на энергоносители, так как от этого зависит экономическое развитие не только края, но и страны в целом.
С целью прекращения оттока населения с территории ДВ и увеличения количества проживающих в ДВФО протестанты потребовали сохранить для жителей ДВФО и жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей возраст выхода на пенсию сохранить для женщин в 50 лет, для мужчин - в 55 лет иначе Дальний Восток совсем обезлюдеет.
От правительства РФ потребовали принять меры для снижения цен на ГСМ, снижения тарифов на ЖКХ, которые съедают всю пенсию у пенсионеров. На лекарства ничего не остается. И на еду не хватает. А правительство уже пообещало два раза в год увеличивать тарифы на ЖКХ. Куда ж еще?.. От Росгеологии и Роснедр митингующие ждут проведения доработки рудных месторождений на территории Кавалеровского района на предмет добычи олова и других полиметаллических руд, включая редкоземельные металлы.
Как добавила Ирина Ищенко, 17 сентября, сразу после второго тура выборов губернатора Приморья, коммунисты Кавалеровского района провели в двух местах поселка одиночные пикеты против фальсификации итогов выборов и того, что единороссы украли победу у красного кандидата Андрея ИЩЕНКО.
Фото Владимира БУХАРОВА.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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