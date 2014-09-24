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Губернатор Приморского края усилил позиции в независимом рейтинге глав регионов

24 Сентября 2014, 14:30 | Приморье

Владимир Миклушевский укрепил позиции в интегральном рейтинге глав регионов РФ. Исследование подготовлено группой экспертов Фонда развития гражданского общества.

В сентябре Владимир Миклушевский поднялся в рейтинге на три пункта и занял   23-25 места, что относится к группе «высокий рейтинг». Глава региона делит позицию с главой Пензенской области Василием Бочкаревым и руководителем Камчатского края Владимиром Илюхиным.

 При составлении рейтинга учитывались данные социологии, экономические показатели субъектов РФ, оценка работы главы региона федеральными и региональными СМИ, а также мнение экспертного сообщества. К работе над ним были привлечены Фонд «Общественное мнение», Федеральная служба государственной статистики, а также Национальная служба мониторинга.

Глав регионов распределили по четырем группам — «очень высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг», «рейтинг ниже среднего».

«Большинство губернаторов, которые успешно провели избирательные кампании, укрепили свои позиции в рейтинге», - отмечает издание «Известия», публикующее документ.

Так эксперты отметили повышение позиций Владимира Миклушевского, обусловленное успешными выборами.

Напомним, выборы Губернатора Приморья состоялись 14 сентября. Они признаны состоявшимися и действительными.

Избранный на должность Губернатора Приморского края Владимир Миклушевский, получил 466 654 голоса избирателей, что составляет 77,43 процента.

По данным крайизбиркома, Владимир Миклушевский получил беспрецедентную поддержку приморцев – никто ни разу за всю историю выборов в Приморье не набирал такой процент голосов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  приморье  исследования  рейтинги  губернатор 



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Комментарии

  • Ага16:31, 24.09.2014#

    И где вы видели сейчас независимый рейтинг ?

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