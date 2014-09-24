Губернатор Приморского края усилил позиции в независимом рейтинге глав регионов

Владимир Миклушевский укрепил позиции в интегральном рейтинге глав регионов РФ. Исследование подготовлено группой экспертов Фонда развития гражданского общества.



В сентябре Владимир Миклушевский поднялся в рейтинге на три пункта и занял 23-25 места, что относится к группе «высокий рейтинг». Глава региона делит позицию с главой Пензенской области Василием Бочкаревым и руководителем Камчатского края Владимиром Илюхиным.



При составлении рейтинга учитывались данные социологии, экономические показатели субъектов РФ, оценка работы главы региона федеральными и региональными СМИ, а также мнение экспертного сообщества. К работе над ним были привлечены Фонд «Общественное мнение», Федеральная служба государственной статистики, а также Национальная служба мониторинга.



Глав регионов распределили по четырем группам — «очень высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг», «рейтинг ниже среднего».



«Большинство губернаторов, которые успешно провели избирательные кампании, укрепили свои позиции в рейтинге», - отмечает издание «Известия», публикующее документ.



Так эксперты отметили повышение позиций Владимира Миклушевского, обусловленное успешными выборами.



Напомним, выборы Губернатора Приморья состоялись 14 сентября. Они признаны состоявшимися и действительными.



Избранный на должность Губернатора Приморского края Владимир Миклушевский, получил 466 654 голоса избирателей, что составляет 77,43 процента.



По данным крайизбиркома, Владимир Миклушевский получил беспрецедентную поддержку приморцев – никто ни разу за всю историю выборов в Приморье не набирал такой процент голосов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.