Приморские "медведи" озаботились легитимностью выборов

На праймериз перед ноябрьскими выборами зовут всех желающих

Легитимность выборов в глазах населения становится главной заботой приморского отделения «Единой России» накануне выборов. После неубедительных побед или того хуже, поражений в Единый день голосования, ответственность за итог ноябрьских выборов партия пытается разделить с народом. В праймериз, на которых определяются фамилии кандидатов-единороссов, могут участвовать все, у кого есть право голоса.

О том, что представлять партию на выборах должны известные, а главное – уважаемые в народе люди, на последней конференции «ЕР» говорил и губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, и руководители партии в регионе. Разборки между однопартийцами уже не раз ставили крест на амбициях кандидатов от «ЕР» на выборах, но, как оказалось, подобные осечки случаются с завидной регулярностью. Провальные выборы в Яковлевском районе лишний раз доказали этот тезис, и теперь руководство «медведей» не желает повторения подобного на выборах в ноябре.

Между тем, кампания предстоит далеко не самая простая. Все три муниципалитета – Дальнегорск, Пограничный и Надеждинский районы – за последние полтора года стали территориями, где политическая стабильность держится лишь на честном слове. Кроме того, неизбежны сравнения с выборами декабря-2011, когда партийцы перекрывали кислород друг другу: сегодня партии нужно доказать, что она переболела подобным.

В Пограничном районе, где уже полгода нет думы, депутатские выборы де-факто пройдут на будущей неделе. На эти дни намечено проведение предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет по наиболее открытой первой модели, с привлечением всех, кто имеет право голоса. Накануне праймериз глава района Игорь ЧЕРВИНЕЦ, с подачи которого весной и начался парламентский кризис, покинул региональный политсовет «Единой России». Это, по мнению наблюдателей, является скорее попыткой успокоить сторонников партии в районе, где в рядах «ЕР» уже давно произошел раскол, чем наказать главу района за тяжелую политическую обстановку накануне выборов: ведь на праймериз идут и депутаты, отказавшиеся от своих кресел в марте.

Аналогично поступила партия власти и в Дальнегорске, где праймериз уже состоялись. Здесь также была выбрана первая модель. Сити-менеджер Разия КОЗЫРЕВА теперь получила «добро» на совмещение постов главы города и главы администрации. Правда, ее преимущество над занявшим второе место Андреем ГОЛОВКОВЫМ не является неоспоримым, что дает последнему неплохие шансы в случае, если он пойдет на выборы мэра самостоятельно.

А вот в Надеждинском районе, где 10 ноября предстоят выборы нового главы района, праймериз прошли по так называемой третьей модели, то есть по аналогии с праймериз на выборах мэра Владивостока. Ответственность за выбор будущего кандидата от «ЕР» с партийцами разделили местные жители. Тем не менее, здесь результат был аналогичным дальнегорскому: поддержку получил человек, некоторое время назад делегированный на пост врио главы администрацией края, - Анатолий ГУБАРЕВ.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.