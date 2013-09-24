Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье спикер районной думы отказался от оклада
18 сентября в актовом зале Кавалеровской райадминистрации прошла церемония инаугурации нового состава депутатского корпуса районной думы. Председатель территориальной избирательной комиссии Августа БУРЛУЦКАЯ сообщила, что решением комиссии зарегистрированы все 17 избранных депутатов.
Депутатов поздравляли глава района Сергей ЗАЙЦЕВ и представители партии «Единая Россия», которые провели в новый состав думы 13 своих депутатов. Председатель местного отделения партии вручила своим избранникам цветы, благодарности и блокноты в качестве презента, а 4 депутата-самовыдвиженца, которых поддержала КПРФ, остались без презентов. Их голос в новом составе будет слабым, тем более руководителем фракции единороссов стала Зоя ШПИЛЬ, предприниматель, второй раз прошедшая в местный парламент. Председателем думы также избрана кандидатуры от фракции «ЕР» - главный редактор газеты «Северное Приморье» Ирина ГЛАДКИХ.
Впрочем, другие кандидатуры не выдвигались. Это и понятно: судьбу любого решения в нынешней думе решают единороссы и их сторонники, оппозиции практически нет. Тем более Ирина Гладких – депутат с опытом, она уже была депутатом прошлого созыва, руководила фракцией «ЕР». И в замы себе она предложила молодого депутата, председателя молодежного совета при думе, финансового директора ЗАО «АСО-1» Ольгу ЧИСТЯКОВУ.
Кстати, недавно Ольга Чистякова вместе с коллегой-депутатом Алексеем ФИРСОВЫМ вернулась с Сахалина с молодежного форума «Острова», и с победой: два кавалеровских проекта по развитию спорта признаны победителями. Цена победы – 1 млн руб., который в следующем году выделит фонд «Росмолодежь» на реализацию в Кавалерово этих проектов. И это не единственный подарок кавалеровцам.
Новый председатель Кавалеровской районной думы и его зам заявили, что будут работать на безвозмездной основе, тем самым сэкономят немалые деньги. Ведь прежний спикер имел зарплату почти на уровне главы района. Сэкономленные деньги пойдут на добрые дела. Так, в прошлом году за счет экономии одной штатной единицы в аппарате думы хватило денег на ремонт танцевального зала в Домe культуры п. Фабричного.
Кроме того, депутаты выступили с инициативой по сбору вещей, обуви и денег в помощь пострадавшим от наводнения.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье "Единая Россия" вошла в одну реку дважды
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
Новости раздела
- В Приморье "Единая Россия" вошла в одну реку дважды
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Комфортный климат для бизнеса
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
Комментарии
-
-
-
гость14:38, 01.10.2013#
Ещё раз удивляет подлость этих едроссов , вручить подарки депутам, а другим -самовидвиженцам нет, как будто-то за них не люди голосовали, ну и вручали бы на своих партсобраниях. И с радостью сообщают что там был глава Зайцев, вот это и есть их отношение к народу и их выбору, срать они хотели на быдло лекторат. Волкова быстро пристроила своего мужа в эту же думу, далеко не на безвоздместной основе, а Зайцев продолжает дальше дрожать как-бы прокантаваться до след. выборов.
-
избиратель16:39, 02.10.2013#
А вот это действительно интересно , что за должность консутьтант при думе и сколько оклад у этого самого консультанта, прежднего спикера думы Бадулина, а по совместительству мужа руководителя кавалеровского отделения ЕР Волковой? Почему в прошлый сезон его самого никто не консультировал? Почему вдруг такая должность понадобилась, раз такая Гладких умная да обеспеченная? Что-то здесь чем-то попахивает
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
А почему не написали куда дели прежднего спикера Бадулина - мужа главной кавалеровской едросовки Волковой? Т. к. он не прошёл в это раз в думу, ему придумали хорошую должность - консультант Думы!!! Вот эти денежки якобы сэкономленные - это и есть его зарплата!!!!