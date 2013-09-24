В Приморье спикер районной думы отказался от оклада

18 сентября в актовом зале Кавалеровской райадминистрации прошла церемония инаугурации нового состава депутатского корпуса районной думы. Председатель территориальной избирательной комиссии Августа БУРЛУЦКАЯ сообщила, что решением комиссии зарегистрированы все 17 избранных депутатов.

Депутатов поздравляли глава района Сергей ЗАЙЦЕВ и представители партии «Единая Россия», которые провели в новый состав думы 13 своих депутатов. Председатель местного отделения партии вручила своим избранникам цветы, благодарности и блокноты в качестве презента, а 4 депутата-самовыдвиженца, которых поддержала КПРФ, остались без презентов. Их голос в новом составе будет слабым, тем более руководителем фракции единороссов стала Зоя ШПИЛЬ, предприниматель, второй раз прошедшая в местный парламент. Председателем думы также избрана кандидатуры от фракции «ЕР» - главный редактор газеты «Северное Приморье» Ирина ГЛАДКИХ.

Впрочем, другие кандидатуры не выдвигались. Это и понятно: судьбу любого решения в нынешней думе решают единороссы и их сторонники, оппозиции практически нет. Тем более Ирина Гладких – депутат с опытом, она уже была депутатом прошлого созыва, руководила фракцией «ЕР». И в замы себе она предложила молодого депутата, председателя молодежного совета при думе, финансового директора ЗАО «АСО-1» Ольгу ЧИСТЯКОВУ.

Кстати, недавно Ольга Чистякова вместе с коллегой-депутатом Алексеем ФИРСОВЫМ вернулась с Сахалина с молодежного форума «Острова», и с победой: два кавалеровских проекта по развитию спорта признаны победителями. Цена победы – 1 млн руб., который в следующем году выделит фонд «Росмолодежь» на реализацию в Кавалерово этих проектов. И это не единственный подарок кавалеровцам.

Новый председатель Кавалеровской районной думы и его зам заявили, что будут работать на безвозмездной основе, тем самым сэкономят немалые деньги. Ведь прежний спикер имел зарплату почти на уровне главы района. Сэкономленные деньги пойдут на добрые дела. Так, в прошлом году за счет экономии одной штатной единицы в аппарате думы хватило денег на ремонт танцевального зала в Домe культуры п. Фабричного.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой по сбору вещей, обуви и денег в помощь пострадавшим от наводнения.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.