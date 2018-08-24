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Более 2 тысяч приморцев узаконили свое право проголосовать по месту пребывания
Подать заявление можно только один раз – до 5 сентября
Жители Приморского края активно используют свою возможность проголосовать на выборах Губернатора Приморья в воскресенье, 9 сентября, не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.
Как сообщили в краевой Избирательной комиссии, такая возможность особенно актуальна для тех, кто прописан в одном муниципалитете края, а проживает, работает или учится – в другом.
«Написать заявление на включение в списки избирателей по месту пребывания можно в любом МФЦ, через портал Госуслуг, а также в участковых избирательных комиссиях. Затем с распечатанным заявлением необходимо прийти на выбранный избирательный участок и проголосовать», – отметили в ведомстве.
На сегодняшний день приморцы подали уже более 2 тысяч таких заявлений.
Подать заявление можно только один раз – до 5 сентября 2018 года.
Отметим, воспользоваться услугой на Едином портале госуслуг смогут только зарегистрированные на нем граждане.
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