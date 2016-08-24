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Владивосток и Спасск снова отличились
Интригу на выборы-2016 в городах Приморья вернут одномандатники
Приморский край полностью повторил тренд федеральных выборов, где до финала избирательной кампании добрались лишь партии, освобожденные от сбора подписей. А в условиях отсутствия расколов внутри системных партий заметно по сравнению с выборами ЗС ПК 2011 года снизилось и число самовыдвиженцев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Тем не менее в крупных городах с высоким уровнем протестных настроений на отсутствие интриги жаловаться не приходится: нередкими будут ситуации, когда за мандат будут бороться сразу несколько действующих и бывших депутатов краевого парламента.
Подписям не хватило качества
Сдать подписи в крайизбирком смогли только две партии их четырех, которые лишены льготы на выборах. Это «Родина» и «Партия роста». Однако по итогам проверки подписных листов у партий обнаружились подписи, сделанные умершими людьми. Несмотря на то что у «Партии роста» процент забракованных подписей был ниже, чем у «Родины», результат оказался одинаковым: крайизбирком не допустил к выборам в ЗС ПК обе партии, и теперь их кандидаты будут бороться только за места в Госдуме.
- Мы однозначно будем вести претензионную работу, оспаривать решение избиркома в суде, - пообещал руководитель краевого отделения «Партии роста» Алексей ТИМЧЕНКО. – Но каким бы ни был исход, сбор подписей в любом случае прошел не зря: о нас и нашей программе узнали избиратели.
Стоит отметить, что прецедент удачного оспаривания отказа в регистрации на выборах-2016 уже создан: партии ПАРНАС удалось добиться регистрации списка кандидатов в ЗС Санкт-Петербурга после перепроверки собранных подписей Центризбиркомом РФ.
Добавим, что 18 августа Избирательная комиссия Приморского края провела жеребьевку для определения очередности партий в бюллетене на выборах в Законодательное Собрание. Названия партий расположатся в следующем порядке: «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», ЛДПР.
Округа: где густо, а где - пусто
Изначально на 20 мандатов в ЗС, распределяемых по одномандатным округам, претендовали 142 человека, но статус зарегистрированных кандидатов получили чуть больше 100. При этом из 12 самовыдвиженцев на выборах в ЗС ПК зарегистрировались в качестве кандидатов только трое. В том числе двое несогласованных Москвой представителей «Единой России» - Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ. Таким образом, теперь у партии власти де-факто есть свои кандидаты в каждом из 20 одномандатных округов.
Близким к власти – причем в прямом смысле – можно назвать и третьего зарегистрированного самовыдвиженца, супругу главы Лесозаводска Александру ПАВКИНУ. Однако ситуация в округе №16, где баллотируется Павкина, принципиально иная: там уже есть «официальный» кандидат от «Единой России» - генеральный директор ООО «Весна» из Спасска-Дальнего Владимир КОСЬЯНЕНКО. Добавим, что расположенный на территории Спасска, Лесозаводска и Кировского района 16-й округ стал самым многочисленным по числу зарегистрированных кандидатов – здесь их будет семь, в том числе действующий депутат от «Справедливой России» Татьяна ХРУЩЕВА.
На большинстве остальных одномандатных округов ведут борьбу, как правило, шесть кандидатов, представляющих шесть допущенных до выборов в ЗС ПК партий. Однако там, где на выборы вышли политические «тяжеловесы», кандидатов заметно меньше. Так, всего четыре кандидата в округе №6 – здесь баллотируется в ЗС ПК Александр КОСТЕНКО. Аналогичная ситуация в округе №13, где баллотируется еще один долгожитель приморской политики – Геннадий ЛАЗАРЕВ. Немного желающих нашлось посостязаться и с вице-губернатором края Александром ЛОСЕМ в округе №20, где кроме чиновника зарегистрировано лишь три кандидата от парламентских партий.
Что касается Владивостока, то здесь ситуация принципиально иная: на многих округах между собой конкурируют как действующие, так и бывшие депутаты ЗС ПК. При этом наиболее известные представители оппозиционных партий выдвигаются как раз по округам в столице края. Например, почти не изменился по сравнению с 2011 годом набор кандидатов в округе №2 (часть Первомайского и Ленинского районов) – единороссу Дмитрию НОВИКОВУ придется вновь состязаться с эсером Александром ЮРТАЕВЫМ, «яблочником» Николаев МАРКОВЦЕВЫМ и выдвинутой КПРФ Галиной МЕДВЕДЕВОЙ.
Интересным обещает стать противостояние в округе №8 (Первореченский район) между единороссом Юрием КОРСАКОВЫМ и его коллегой по парламенту Константином МЕЖОНОВЫМ, выдвинувшимся под брендом КПРФ. Однако настоящая «мясорубка» ожидается в округе №4, который помимо Фрунзенского района Владивостока теперь включает в себя Хасанский район. Бороться за мандат здесь будут действующий депутат, коммунист Сергей ДИКУСАР, известный бизнесмен Константин БОГДАНЕНКО, экс-директор департамента рыбного хозяйства Александр ПЕРЕДНЯ и депутат Думы Владивостока Андрей ГАЛИЦКИХ, недавно перешедший из КПРФ в «Российскую партию пенсионеров за справедливость». При этом Передня и Богданенко баллотируются еще и в Государственную думу, что явно сделает более масштабной и их кампанию и в Заксобрание.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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