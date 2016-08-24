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Открепительные удостоверения не пользуются популярностью у избирателей Приморья
Жители Приморского края, которые 18 сентября не смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания по месту жительства, не спешат за открепительными удостоверениями, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К 23 августа территориальными избирательными комиссиями выдано чуть более 1% от общего количества отпечатанных удостоверений.
По словам председателя Избирательной комиссии Приморского края Татьяны ГЛАДКИХ, в регион уже поступило 50 тысяч открепительных удостоверений для выборов депутатов Госдумы РФ. Для выборов в ЗС ПК изготовлено 52 тысячи открепительных. Впрочем, пока ни те, ни другие особой популярностью у приморцев не пользуются – в рамках обеих кампаний выдано чуть более 1 тысячи удостоверений.
Напомним, что открепительное удостоверение дает гражданину право проголосовать на любом избирательном участке России, в случае, если 18 сентября он по каким-либо причинам не сможет отдать свой голос по месту жительства. При этом открепительное удостоверение на выборах в ЗС ПК будет действовать только в пределах региона.
В то же время досрочное голосование, широко применявшееся в Приморье на выборах 2014 и 2015 годов, в ходе нынешней избирательной кампании разрешено только для избирателей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, и для экипажей судов, которые 18 сентября будут находиться в плавании.
Также Татьяна Гладких подчеркнула, что на выборах-2016 время работы территориальных и участковых избирательных комиссий существенно увеличено. Сделано это в том числе для удобства избирателей, которые хотели бы оформить открепительное удостоверение.
Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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