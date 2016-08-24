Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Открепительные удостоверения не пользуются популярностью у избирателей Приморья
Жители Приморского края, которые 18 сентября не смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания по месту жительства, не спешат за открепительными удостоверениями, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К 23 августа территориальными избирательными комиссиями выдано чуть более 1% от общего количества отпечатанных удостоверений.
По словам председателя Избирательной комиссии Приморского края Татьяны ГЛАДКИХ, в регион уже поступило 50 тысяч открепительных удостоверений для выборов депутатов Госдумы РФ. Для выборов в ЗС ПК изготовлено 52 тысячи открепительных. Впрочем, пока ни те, ни другие особой популярностью у приморцев не пользуются – в рамках обеих кампаний выдано чуть более 1 тысячи удостоверений.
Напомним, что открепительное удостоверение дает гражданину право проголосовать на любом избирательном участке России, в случае, если 18 сентября он по каким-либо причинам не сможет отдать свой голос по месту жительства. При этом открепительное удостоверение на выборах в ЗС ПК будет действовать только в пределах региона.
В то же время досрочное голосование, широко применявшееся в Приморье на выборах 2014 и 2015 годов, в ходе нынешней избирательной кампании разрешено только для избирателей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, и для экипажей судов, которые 18 сентября будут находиться в плавании.
Также Татьяна Гладких подчеркнула, что на выборах-2016 время работы территориальных и участковых избирательных комиссий существенно увеличено. Сделано это в том числе для удобства избирателей, которые хотели бы оформить открепительное удостоверение.
Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Партия Дела" обошла "партию власти" на муниципальных выборах в Приморье
- "Наши" Фетисов и Серова станут новыми депутатами Госдумы РФ
- "Единая Россия" улучшила результат на выборах в парламент Приморья
- Коммунисты обошли ЛДПР на выборах в Заксобрание Приморья
- Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"
- "Единая Россия" с трудом преодолела 50%, а ЛДПР пока обгоняет коммунистов
- К подтопленцам в Приморье везут еду, медикаменты и избирательные урны
- Выборы в Приморье чуть не накрылись водой
- Два кандидата в депутаты выбыли из списка ЕР за "действия, дискредитирующие партию"
- Коммунисты не смогли отправить "пенсионеров" на пенсию
Новости раздела
- В кресле спикера Заксобрания Приморского края может оказаться генерал
- "Партия Дела" обошла "партию власти" на муниципальных выборах в Приморье
- Депутаты Думы Владивостока переезжают в Заксобрание
- "Наши" Фетисов и Серова станут новыми депутатами Госдумы РФ
- "Единая Россия" улучшила результат на выборах в парламент Приморья
- Коммунисты обошли ЛДПР на выборах в Заксобрание Приморья
- Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"
- "Единая Россия" с трудом преодолела 50%, а ЛДПР пока обгоняет коммунистов
- Явка на выборах в Приморье "идет по графику" 2011 года
- Центризбирком оставил Приморье без роста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Trading the market is the place the new cash is at the best site I've discovered so far is a spot called Emini S&P Trading Secret Google them and you ought to have the capacity to discover them. I have each of the four of their courses and now trading for myself. The market is the place all the movement is presently and I never knew the amount cash there is to make in trading the prospects as of not long ago.