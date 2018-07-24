За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному

Отдать голос за главу региона можно будет не только по месту прописки

Списки избирателей на досрочных выборах губернатора Приморья и остальных выборах, которые пройдут в регионе 9 сентября, будут разными. При этом, на выборах главы региона приморцы смогут проголосовать не только по месту прописки, но и по месту пребывания. Об этой и других особенностях сентябрьских выборов на заседании Совета председателей городских и районных дум Приморья рассказала председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

По словам председателя ИК ПК, на выборах губернатора предполагается дать жителям края возможность проголосовать по месту пребывания – разумеется, в пределах региона. Практика голосования по месту пребывания хорошо себя зарекомендовала на президентских выборах в марте этого года, оказавшись достаточно востребованной у избирателей, уточнила Татьяна Гладких. При этом, досрочно проголосовать за понравившегося кандидата в губернаторы приморский избиратель, в отличие от 2014 года, не сможет. Зато досрочное голосование будет доступно на выборах в муниципальные думы – но только по месту регистрации избирателя. Чтобы избежать путаницы со списками избирателей, в тех муниципалитетах, где на 9 сентября намечены выборы, было принято решение формировать отдельный список избирателей для выборов губернатора и для голосования на местных выборах.

Временные избирательные участки, как рассказала председатель крайизбиркома, планируется развернуть в аэропорту Владивостока, на погранпереходе в Октябрьском районе, в одном санатории и в 10 медицинских учреждениях. Данный список - не окончательный и может расшириться, в том числе на основе пожеланий со стороны муниципалитетов.

Возможно, что решение отказаться от досрочного голосования на выборах губернатора продиктовано практикой выборов-2014, когда примерно пятая часть избирателей, принявших участие в волеизъявлении, проголосовала досрочно. К тому же, в Приморье «досрочка» традиционно сопровождается скандалами и обвинениями в скупке голосов, что могло бы поставить под сомнение легитимность итогового результата.

Кроме того, в отличие от выборов губернатора в 2014 году, 9 сентября будет организована видеотрансляция работы территориальных избирательных комиссий. В режиме реального времени можно будет наблюдать за процедурой сдачи в ТИКи протоколов участковых избирательных комиссий, а также за подведением итогов голосования. Что касается использования так называемых «электронных урн», то изначально их планировалось разместить на участках во Владивостоке и Уссурийске, где вместе с выборами губернатора пройдут довыборы в Законодательное Собрание. Но весьма вероятно, что часть комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) разместят на участках в Артеме, откуда в день президентских выборов поступило несколько жалоб.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.