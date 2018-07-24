www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному

24 Июля 2018, 09:37 | Приморье

Отдать голос за главу региона можно будет не только по месту прописки  

Списки избирателей на досрочных выборах губернатора Приморья и остальных выборах, которые пройдут в регионе 9 сентября, будут разными. При этом, на выборах главы региона приморцы смогут проголосовать не только по месту прописки, но и по месту пребывания. Об этой и других особенностях сентябрьских выборов на заседании Совета председателей городских и районных дум Приморья рассказала председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

По словам председателя ИК ПК, на выборах губернатора предполагается дать жителям края возможность проголосовать по месту пребывания – разумеется, в пределах региона. Практика голосования по месту пребывания хорошо себя зарекомендовала на президентских выборах в марте этого года, оказавшись достаточно востребованной у избирателей, уточнила Татьяна Гладких. При этом, досрочно проголосовать за понравившегося кандидата в губернаторы приморский избиратель, в отличие от 2014 года, не сможет. Зато досрочное голосование будет доступно на выборах в муниципальные думы – но только по месту регистрации избирателя. Чтобы избежать путаницы со списками избирателей, в тех муниципалитетах, где на 9 сентября намечены выборы, было принято решение формировать отдельный список избирателей для выборов губернатора и для голосования на местных выборах.

Временные избирательные участки, как рассказала председатель крайизбиркома, планируется развернуть в аэропорту Владивостока, на погранпереходе в Октябрьском районе, в одном санатории и в 10 медицинских учреждениях. Данный список - не окончательный и может расшириться, в том числе на основе пожеланий со стороны муниципалитетов.

Возможно, что решение отказаться от досрочного голосования на выборах губернатора продиктовано практикой выборов-2014, когда примерно пятая часть избирателей, принявших участие в волеизъявлении, проголосовала досрочно. К тому же, в Приморье «досрочка» традиционно сопровождается скандалами и обвинениями в скупке голосов, что могло бы поставить под сомнение легитимность итогового результата.    

Кроме того, в отличие от выборов губернатора в 2014 году, 9 сентября будет организована видеотрансляция работы территориальных избирательных комиссий. В режиме реального времени можно будет наблюдать за процедурой сдачи в ТИКи протоколов участковых избирательных комиссий, а также за подведением итогов голосования. Что касается использования так называемых «электронных урн», то изначально их планировалось разместить на участках во Владивостоке и Уссурийске, где вместе с выборами губернатора пройдут довыборы в Законодательное Собрание. Но весьма вероятно, что часть комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) разместят на участках в Артеме, откуда в день президентских выборов поступило несколько жалоб.   

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: выборы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru