Большая политическая игра идет в Большом Камне

В думе бывшего ЗАТО началась «чистка», способная ослабить позиции главы города

За полгода существования без статуса «закрытого города» Большой Камень так и не перешел на новую схему местного самоуправления. Сформировавшаяся в 2012-2013 годах система власти в городе оказалась живучей и в новых политических реалиях, когда кадровые решения по главам территорий принимаются в «Белом доме». Но насколько еще хватит «запаса прочности» у нынешних руководителей города, большой вопрос.

Сити-менеджер для «своих»

В конце июня властям Большого Камня удалось создать прецедент в рамках реформы местного самоуправления в Приморье, отстояв особый порядок избрания главы администрации города. Напомним, что в январе 2015 года местная дума утвердила Порядок проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера, по которому решающий голос в конкурсной комиссии принадлежит главе – председателю думы Большого Камня. Документ был опротестован прокуратурой, и 26 марта суд Шкотовского района постановил его отменить. Однако власти Большого Камня решили потянуть время и подали апелляцию. 25 июня суд Приморского края отменил решение Шкотовского районного суда об отмене Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы городского округа.

Досье "Золотого Рога": В марте 2012 г. Большой Камень возглавил хорошо известный горожанам предприниматель Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, совместивший посты председателя думы ЗАТО и главы муниципального образования. С середины 2013 г., когда правоохранительными органами был арестован сити-менеджер Александр ПРОСКУРИН, и.о. главы администрации Большого Камня является Вячеслав МОСКАЕВ.

Любопытна аргументация такого решения суда ПК, который согласился с тем, что федеральным законом не установлены требования к членам конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность сити-менеджера. «Поскольку закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не закрепил каких-либо конкретных правил формирования конкурсной комиссии, оставив решение данного вопроса на усмотрение муниципальных образований, вывод суда о том, что дума городского округа вышла за пределы своих полномочий по определению состава комиссии, является ошибочным. Закон не закрепил требования к персональному и должностному составу конкурсной комиссии», - говорится в решении коллегии краевого суда.

Дума несет потери

Таким образом, смена власти в Большом Камне через назначение по конкурсу человека, не связанного с нынешней управленческой командой, пока не представляется возможной. К тому же местных депутатов вряд ли можно считать подконтрольными краевому центру, а срок полномочий текущего созыва большекаменской думы истекает только в 2017 году. Похожий политический кризис в Дальнегорске в 2012 году удалось преодолеть через самороспуск и досрочные перевыборы городской думы, коим предшествовала активная информационная кампания и регулярные выезды кураторов внутренней политики края на место событий. Но насколько пригоден этот сценарий для Большого Камня?

- За годы существования Большого Камня в статусе ЗАТО в городе сформировалась некая группа людей, которая смогла установить контроль над закрытой территорией. Но то, что было возможно в рамках ЗАТО, сейчас уже не подходит, и эта группа борется за сохранение монополии, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Пока же ослабить позиции нынешнего большекаменского руководства может только работа правоохранительных органов. В начале июля силовиками был арестован депутат думы Большого Камня Игорь СЫСОЕВ, также являющийся генеральным директором ООО «Дальсервис» и председателем городской федерации кудо. Решением суда депутат отправлен в СИЗО. По версии следствия, в апреле 2012 года обвиняемый руководил предприятием «Ремонтно-эксплуатационный участок 5, 8» и дал указание третьему лицу передать деньги в размере 50 тыс. руб. (знакомая такса?) членам контрольной подкомиссии «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение инженеров-строителей». Таким образом Сысоев пытался получить положительный акт проверки с заключением о соблюдении требований технических регламентов и документов, несмотря на имевшиеся нарушения.

Членство Игоря Сысоева в партии «Единая Россия» было приостановлено практически сразу же после задержания, но он по-прежнему остается депутатом в составе фракции «ЕР» большекаменской думы. Всего же партию власти представляют 13 из 21 депутата городской думы. Таким образом, после ареста Сысоева находящийся в руках большекаменской верхушки «контрольный пакет» депутатских голосов, необходимый для утверждения сити-менеджера или принятия иных принципиальных решений (бюджет, поправки в устав и т.п.), становится менее весомым.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.