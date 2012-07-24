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Старая тема про кнут, пряник и очередной удар ниже пояса
Политэлита мечется. Как боксер после нокдауна шатается из стороны в сторону, так она после массовых акций протеста, видимо, не может прийти в себя и не в состоянии выработать четкую линию поведения. С одной стороны, проводит либерализацию общественно-политической жизни, а с другой - пытается запугать распоясавшуюся оппозицию и в очередной раз без спросу залезает в кошелек своих граждан.
После массовых акций протеста, политэлита, похоже, поняла, что нужно развивать демократию. Или хотя бы «выпустить пар». На федеральном уровне власть приняла поправки в закон о партиях, и в Минюст хлынул поток заявлений о создании новых партий, общее число которых уже подходит к двум сотням.
В кильватере центральной власти, стараясь не отставать, следуют и региональные начальники. Во Владивостоке «Единая Россия», при поддержке губернатора, провела публичное обсуждение народных проектов по улучшению жизни в городе, дав ему громкое название «Гражданский референдум».
Конечно, можно упрекнуть организаторов в популизме перед надвигающимися выборами в гордуму. Понятно, что проект, видимо, призван был решить и сугубо практическую проблему. Ведь начинающий губернатор-варяг и врио секретаря регионального Политсовета «Единой России» Людмила ТАЛАБАЕВА испытывают острый кадровый дефицит. И вероятно, они надеялись, что «Гражданский референдум» поможет им найти новые лица и сформировать из них команды.
Но это не уменьшает ценность самого начинания, его принципиальную новизну и демократичность. Тем более, что организаторы публично дали по рукам тем, кто пытался, видимо, по привычке, скупить голоса участников.
Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ начал создание «Открытого правительства». Правда, идея эта - федерального руководства. Такие структуры по привлечению гражданского общества к управлению территориями и страной в целом, по замыслу его идейных вдохновителей, заработают по всей России не позднее 2014 года. Но глава Приморья решил не откладывать идею начальства в долгий ящик и поставил задачу сформировать «Открытое правительство» края уже к осени 2012 года.
Можно было бы только порадоваться всем этим демократическим начинаниям партии власти и руководства. Правда, одновременно с либерализацией, власть решила запугать несистемную оппозицию. Начала уголовное преследование участников последних массовых митингов. Приняла закон о клевете. Столь противоречивые по своей сути действия говорят о том, что власть мечется в поисках пути. И пока она еще не смогла выработать стройную систему действий. Как результат — предпринимает все, что только можно, слушая советников как слева, так и справа. Пугая всех возможных противников, одновременно заигрывает с нейтрально настроенной общественностью.
Однако хотел бы подчеркнуть, что демократические начинания, направленные на заигрывание с электоратом, еще не дали результата. Общественность не почувствовала от них реальной отдачи.
Зато она, общественность, уже почувствовала, как власть в очередной раз залезла к ней в карман. Чего стоит введение так называемого утилизационного сбора! И хотя его еще не ввели, цены на иномарки, особенно подержанные, уже подскочили.
Еще бы им не повыситься, если по предварительным расчетам экспертов, платежи за ввоз машин повысятся на сумму от 40 тыс. рублей до 270 тыс. рублей, в зависимости от объема двигателя. А для легковых автомобилей, возрастом старше семи лет - от 82 тыс. рублей до 614 тыс. рублей. Для коммерческих и грузовых автомобилей сбор будет определяться в зависимости от массы автомобиля и составит от 40 до 600 тыс. рублей. Такие платежи фактически являются экономическим запретом на ввоз определенных категорий авто!
Ну и чего стоит либерализация общественно-политической жизни на фоне попыток запугать оппозицию и совершенно необоснованного, по мнению большинства, грабежа своих сограждан?!
Уверен, все плюсы от демократических проектов, пока еще призрачные и тонкие, поскольку они не дали реальной отдачи, не смогут перевесить в глазах людей остальные жирные минусы, в первую очередь от экономических действий власти.
Олег Жунусов, «Золотой Рог».
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